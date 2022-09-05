زلزال العملات يضرب الوون الكوري الجنوبي.. أقل مستوياته فِيْ 13عاما

وانخفض وون كوريا الجنوبية إلَّى مستوى 1370 وون مقابل الدولار يوم الاثنين.

ويعتبر هذا المعدل هُو الأدنى لعملة كوريا الجنوبية منذ أكثر من 13 عامًا، فِيْ ظل توقعات برفع سعر الفائدة الجديد بشكل كبير فِيْ الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن تداول الدولار الأمريكي فِيْ السوق المحلية اليوم عَنّْد 1370.9 وون للدولار الواحد الساعة 1126 صباحًا بالتوقيت المحلي بانخفاض 8.3 وون عَنّْ سعره بالعملة الكورية يوم الجمعة فِيْ نهاية الأسبوع الماضي. تجارة.

فِيْ بعض لحظات التداول، وصل السعر إلَّى 1371.90 وون للدولار.

كانت آخر مرة انخفض فِيْها الوون إلَّى 1،370 وون لكل دولار فِيْ 1 أبريل 2009.

اليورو عَنّْد أدنى سعر له منذ عقدين

انخفض اليورو يوم الاثنين إلَّى ما دون 0.99 دولار فِيْ ضوء حالة عدم اليقين المحيطة بآفاق الاقتصاد الأوروبي.

يأتي هذا الغموض بعد أن أعلنت مجموعة غازبروم الروسية يوم الجمعة الماضي عَنّْ وقف كامل لإمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم، وسط توقعات بانخفاض حاد فِيْ البورصات الأوروبية خلال تعاملات اليوم.

انخفض اليورو بنسبة 0.70٪ إلَّى 0.9884 دولار يوم الإثنين فِيْ تمام الساعة 535 بتوقيت جرينتش، وهُو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2002، مواصلاً اتجاهه النزولي منذ بداية العام مقابل العملة الأمريكية.

وأعلنت جازبروم يوم الجمعة الماضي أن إمدادات الغاز عبر نورد ستريم، والتي كان من المقرر أن تستأنف يوم السبت بعد عملية صيانة، ستتوقف “بالكامل” حتى يتم إصلاح توربين فِيْ خط الأنابيب الرئيسي لإمداد أوروبا.