انتشرت فِيْ الساعات الماضية أنباء رسمية مثيرة فِيْ واحدة من أخطر أزمات النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله قلب هجوم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

لعب حمدالله، 31 عامًا، فِيْ أول فريق كرة قدم لنادي النصر من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، قبل الانتقال إلَّى الاتحاد، خلال مركاتو الشتاء “يناير 2022”.

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ومنذ انضمامه إلَّى العميد سجل النجم المغربي الكبير 13 هدفا وصنع تمريرة واحدة فقط خلال 15 مباراة رسمية فِيْ مختلف المسابقات.

* انتهاء أزمة حمدالله مع المنتخب المغربي.

وفِيْ هذا السياق، كشفت صحيفة “ماروك إيبدو” عَنّْ انتهاء أزمة حمدالله مع المنتخب المغربي لكرة القدم، قبل مشاركته فِيْ مونديال “الدوحة 2022”.

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والجهاز الفني للمنتخب المغربي “استبعد” حمدالله من القائمة الرسمية. لأزمته مع عدد كبير من زملائه، خلال معسكر أسود الأطلس، استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية 2022، فِيْ العاصمة المصرية ‘القاهرة’.

وأشارت الصحيفة إلَّى أن فوزي لقجع، رئيس الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم، وعد بعودة عبد الرزاق حمدالله، بالإضافة إلَّى الثنائي حكيم زياش وناصر مزراوي، لقائمة المنتخب. للمشاركة فِيْ مونديال قطر.