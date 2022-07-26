زلزال فِيْ أسواق العملات والذهب قبل اجتماع الفِيْدرالي الأمريكي

تنتظر أسواق السلع والنقد وحتى العملات المشفرة اجتماع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي، وما سينتج عَنّْه فِيْما يتعلق بسعر الفائدة على الدولار.

على الرغم من امتصاص الأسواق لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع، فإن عدم اليقين المتزايد بشأن مساره المستقبلي أبقى سعر الدولار اليوم، الثلاثاء، دون أعلى مستوى له فِيْ 20 عامًا، والذي وصل إليه مؤخرًا، فِيْ حين أبقت التخفِيْضات الأخيرة فِيْ إمدادات الغاز الروسي على اليورو تحت مستوى كبير. الضغط.

فِيْ وقت لاحق من يوم الثلاثاء، يبدأ الاحتياطي الفِيْدرالي اجتماعات لمدة يومين ومن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، لكن العديد من المتداولين يتساءلون عما إذا كان تباطؤ النمو قد يدفع البنك المركزي إلَّى تحويل انتباهه عَنّْ التضخم، مما قد يشير إلَّى معدل أبطأ. ارتفاع فِيْ الاجتماعات القادمة.

سعر الدولار فِيْ انخفاض

وبحلول الساعة 0830 بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار بنسبة 2.8٪ عَنّْ أعلى مستوى له عَنّْد 109.29 سجله قبل أسبوعين على مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية. استقر الدولار خلال اليوم عَنّْد المستوى 106.5، فِيْما ارتفع مقابل اليورو إلَّى 1.0219 دولار.

ظل اليورو متأثرًا بحالة عدم اليقين التي تحيط بأمن الطاقة فِيْ أوروبا بعد أن قالت روسيا إن تدفقاتها من الغاز إلَّى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 ستنخفض إلَّى 33 مليون متر مكعب يوميًا اعتبارًا من يوم غد الأربعاء، وهُو ما يمثل نصف المستوى الحالي للتدفقات. انخفض بالفعل بنسبة 40٪ من الطاقة المعتادة.

لكن رد فعل العملة الموحدة على هذه الأخبار كان محدودًا حتى الآن، على الرغم من أن هذا يزيد من احتمالات تقنين توزيع الوقود فِيْ أوروبا ومخاطر الركود الاقتصادي.

عكست العملات المشفرة مكاسبها الأسبوع الماضي، حيث وصل سعر البيتكوين إلَّى 21100 دولار، وهُو أدنى مستوى منذ 18 يوليو، ووصل إيثر إلَّى 1421 دولارًا، وهُو أيضًا الأدنى منذ 18 يوليو.

الصعود الحذر للذهب

ارتفعت أسعار الذهب إلَّى حد ما يوم الثلاثاء، متأرجحة ضمن نطاق ضيق خلال اليوم مع ضعف الدولار، بينما تجنب المستثمرون الرهانات الكبيرة قبل الارتفاع المتوقع فِيْ أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع سعر الذهب 0.5 بالمئة فِيْ المعاملات الفورية إلَّى 1726.83 دولار للأوقية بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلَّى 1724.90 دولار للأوقية.

انخفض الدولار للجلسة الرابعة على التوالي، منخفضًا 0.1٪ أمام العملات المنافسة، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء. إن رفع أسعار الفائدة بهذا الحجم من شأنه أن ينهِيْ عمليا دعم الاقتصاد فِيْ فترة انتشار جائحة Covid-19.

تزيد زيادة الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة للحصول على الذهب، مما لا يولد عوائد ثابتة.

وبالنسبة للمعادن النفِيْسة الأخرى، ارتفعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلَّى 18.63 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلَّى 887.10 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلَّى 2022.09 دولارًا.