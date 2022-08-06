زلزال فِيْ النصر.. تعرف على “مفاجآت الاتحاد الجديدة” بقضية حمد الله

ورفع مجلس ادارة نادي الاتحاد برئاسة انمار الهِيْلي “راية التحدي” فِيْ وجه الانتصار. قضية النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله.

تقدم نادي النصر بشكوى رسمية إلَّى لجنة الاحتراف السعودية. لمفاوضات الاتحاد مع حمدالله، خلال الفترة المحمية لعقد اللاعب، مع قلعة العلم.

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من جهتها، أعلنت “الاحتراف” الثلاثاء الماضي، حرمان العميد من عقود “فترة التسجيل”، وإيقاف النجم المغربي ومدير النادي مشعل السعيد “4 أشهر”، والمدير التنفِيْذي حميد آل. البلوي “6 أشهر”.

* تحرك عاجل لنادي الاتحاد فِيْ قضية عبدالرزاق حمدالله

وفِيْ هذا السياق، كشف الإعلاميان عدنان جستينيا وعبد العزيز الزلال، عَنّْ إجراءات اتحادية عاجلة من شأنها أن تهز المجتمع الرياضي السعودي، فِيْ قضية الحمد الله.

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أعلنت جستينيا فِيْ تغريدة عبر حسابها على موقع التدوين الصغير “تويتر”، أن نادي الاتحاد يرفع دعوى قضائية ضد نادي الاتحاد. عدد كبير من الشخصيات المسيحية الذين وجهُوا اتهامات إلَّى العميد وضباطه ؛ حول خلفِيْة القضية.

وأعرب الصحفِيْ الرياضي عَنّْ ثقته فِيْ فوز الاتحاد بهذه القضايا، لدرجة أنه لن يفِيْد من ينتمون إلَّى الانتصار التوبة. وفق.

أما الزلال، فقد كشف فِيْ تصريحات متلفزة، أن إدارة الاتحاد دخلت “شطر رابع” فِيْ القضية، فِيْ الاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي.

وأشار إلَّى أن هذا “الطرف الرابع” يمكن أن يكون شخصا أو كيانا. لكنها ستغير مجرى القضية تمامًا.