زلزال فِيْ وول ستريت بعد تصريحات باول المتشددة

تراجعت وول ستريت يوم الجمعة لتغلق منخفضة بشكل ملحوظ، حيث أصاب المستثمرون الراغبون فِيْ تبني أسعار فائدة منخفضة بخيبة أمل رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول.

وأشار باول إلَّى أن البنك المركزي الأمريكي سيواصل رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم.

وبحسب البيانات الأولية، أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 140.83 نقطة أو 3.35 فِيْ المائة إلَّى 4058.29 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 496.39 نقطة أو 3.93 فِيْ المائة إلَّى 12142.88 نقطة، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 1003.74 نقطة. أو 3.01 بالمائة. إلَّى 32288.04 نقطة.

وحذر رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول يوم الجمعة من أن معالجة التضخم فِيْ الولايات المتحدة “ستكون مؤلمة للعائلات والشركات الأمريكية”، لكن الفشل فِيْ العمل لكبح جماحه سوف يلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد.

فِيْ خطاب صريح وحازم فِيْ المؤتمر السنوي للبنوك المركزية فِيْ جاكسون هُول، وايومنغ، حذر رئيس الاحتياطي الفِيْدرالي من أن البنك المركزي الأمريكي سيستخدم “أدواته بقوة” من خلال رفع أسعار الفائدة.

بلغ معدل التضخم فِيْ الولايات المتحدة 8.5 فِيْ المائة بمعدل سنوي، مقارنة بـ 9.1 فِيْ المائة فِيْ يونيو، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك، وهُو قريب من أعلى مستوى له منذ أربعين عامًا.

حذر باول الأسواق من أن أسعار الفائدة ستدخل منطقة “تقييدية” وأن عتبة السعر المحايدة، والتي تعكس المستوى المثالي للمعدلات، عادة حوالي 2.5 فِيْ المائة، من أجل عدم التسبب فِيْ تدهُور الاقتصاد أو استقراره، لم تعد موجودة. الطاولة.