زلزال فِيْ وول ستريت.. سهم سناب يخسر 40% فِيْ ختام التعاملات

ألقت نتائج شركات التواصل الاجتماعي بظلالها على التداول فِيْ وول ستريت، بعد أن أشارت Twitter و Snap Inc إلَّى أن المعلنين يشددون قيودهم المالية استجابة لتوقعات اقتصادية قاتمة.

أغلقت الأسْهُمْ الأمريكية على انخفاض يوم الجمعة، على خلفِيْة تراجع أسهم شركات وسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا الإعلان بعد الكشف عَنّْ أرباح مخيبة للآمال لشركة Snap Inc.، مما أدى إلَّى محو المكاسب فِيْ أسهم بطاقات الائتمان American Express، والتي تم تسجيلها بعد تفاؤل. التوقعات.

ومع ذلك، على الرغم من خسائر يوم الجمعة، سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية مكاسب أسبوعية.

تراجعت أسهم Snap بعد أن سجلت الشركة المالكة لتطبيق Snapchat أضعف نمو ربع سنوي فِيْ المبيعات منذ إدراج الشركة فِيْ البورصة، فِيْما انتعش موقع Twitter من خسائره السابقة بعد انخفاض مفاجئ فِيْ الإيرادات.

كَمْا انخفض عملاقا الإعلانات على الإنترنت Meta و Alphabet، مما تسبب فِيْ هبوط مؤشر ناسداك.

كَمْا انخفض مؤشر خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما أدى إلَّى انخفاض عام بين 11 مؤشرًا فرعيًا لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، وفقًا لرويترز.

وبحسب البيانات الأولية، أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 36.71 نقطة أو 0.92٪ إلَّى 3962.24 نقطة، فِيْما انخفض مؤشر ناسداك المجمع 225.94 نقطة أو 1.87٪ إلَّى 11835.66 نقطة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 131.23 نقطة أو 0.41٪ إلَّى 31905.67 نقطة.

خسر سهم Snap 39.14٪ من قيمته فِيْ ختام تداولات الجمعة، ليغلق عَنّْد 9.96 دولارات، مخترقًا مستوى 10 دولارات للمرة الأولى منذ مارس 2022، بعد النتائج الفصلية التي خيبت آمال الأسواق، وفقًا لفوربس.

وأدت نتائج سناب وتويتر إلَّى تراجع جماعي فِيْ أسهم شركات التواصل الاجتماعي، الجمعة، فِيْ ظل تحذيرات الشركتين من انعكاس ضغوط اقتصادية على عائدات الإعلانات.

سجلت شركة وسائل التواصل الاجتماعي Snap خسارة قدرها 422 مليون دولار ومعدلات توظيف منخفضة “بشكل ملحوظ” فِيْ تقرير أرباحها للربع الثاني، مما أدى إلَّى انخفاض سعر سهمها بنسبة 39.2٪ عَنّْد الإغلاق.

وبلغت خسائر شركة سناب خلال الربع الثاني 422.1 مليون دولار، أي ثلاثة أضعاف خسائر نفس الفترة من العام السابق والتي بلغت 152 مليون دولار.

لكن الأرقام لم تكن كلها سيئة. حققت Snap إيرادات بقيمة 1.11 مليار دولار، وهِيْ أعلى قليلاً من الإيرادات البالغة 1.06 مليار دولار فِيْ الربع الأول، لكنها لا تزال أقل بقليل من تقديرات وول ستريت البالغة 1.14 مليار دولار.

نما عدد المستخدمين النشطين يوميًا للشركة بمقدار 347 مليونًا فِيْ نهاية الربع الثاني، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 344.2 مليونًا، وفقًا لبيانات StreetAccount. وزاد عدد المستخدمين اليوميين بنسبة 18٪ أو 54 مليونا خلال الربع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وافق مجلس إدارة Snap على برنامج إعادة شراء يصل إلَّى 500 مليون دولار فِيْ الأسْهُمْ العادية لوسائل التواصل الاجتماعي من الفئة أ.

وعزت سناب الخسائر المتزايدة إلَّى انخفاض الطلب بسبب انخفاض عائدات الإعلانات وتقلبات السوق الأوسع فِيْ شكل تضخم وارتفاع مستويات الفائدة.

فِيْ مؤتمر الأرباح بعد ظهر يوم الخميس، أكد المدير المالي لشركة Snap، ديريك أندرسن، على الحاجة إلَّى خفض نفقات التشغيل التي ستشمل “وقفة كبيرة” فِيْ التوظيف فِيْ الشركة.

من حيث الإيرادات، يبدأ الربع الثالث بشكل ثابت إلَّى حد ما، وفقًا لخطاب المستثمر، لكن الرؤساء التنفِيْذيين فِيْ مؤتمر الأرباح أشاروا إلَّى أن Snap تركز على تنويع مصادر إيراداتها والاستثمار فِيْ ميزات الواقع المعزز، والتي وصفها Andersen بأنها فرصة واعدة لـ Snap. .

لقد كان الربع الثاني من عام 2022 أكثر صعوبة مما توقعَنّْا، حيث أن نتائجنا المالية لا تعكس حجم طموحنا. جاء فِيْ رسالة المستثمرين إلَّى النتائج المالية للربع الثاني “نحن غير راضين عَنّْ نتائجنا، بغض النظر عَنّْ الرياح المعاكسة الحالية”.

منذ بداية العام، خسرت حصة Snap حوالي 79٪ من قيمتها، بينما تراجعت القيمة السوقية للشركة إلَّى 16.3 مليار دولار.