زلزال يضرب أسعار النفط والذهب.. ماذا أصاب الأسواق

وشهدت أسعار النفط والذهب، اليوم، تراجعا حادا بسبب مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار، وتراجع المخاوف من نقص المعروض النفطي العالمي.

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي يوم الخميس، حيث طغت مخاوف الطلب على المخاوف بشأن شح الإمدادات العالمية بعد أن كشفت بيانات الحكومة الأمريكية عَنّْ ضعف استهلاك البنزين فِيْ ذروة السفر الصيفِيْ.

وبحلول الساعة 0618 بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.3 بالمئة إلَّى 106.59 دولار للبرميل بعد أن هبطت 0.4 بالمئة فِيْ الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 48 سنتًا، أو 0.5٪، عَنّْد 99.40 دولارًا للبرميل، بعد انخفاضها بنسبة 1.9٪ يوم الأربعاء.

ظلت أسعار النفط متقلبة بعد أن اضطر التجار إلَّى الاستعداد لانخفاض أكبر فِيْ الإمدادات العالمية بسبب غياب النفط الروسي عَنّْ الأسواق بعد غزو موسكو لأوكرانيا، فضلاً عَنّْ مخاوف من ركود قد يضعف الطلب على الطاقة.

وكشفت بيانات حكومية، الأربعاء، أن مخزونات البنزين الأمريكية زادت بمقدار 3.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، متجاوزة بحدة توقعات المحللين فِيْ استطلاع أجرته رويترز بزيادة 71 ألف برميل.

تراجعت المخاوف بشأن الإمدادات الليبية بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الأربعاء، استئناف الإنتاج فِيْ عدة حقول نفطية بعد رفع قوة قاهرة عَنّْ الصادرات النفطية الأسبوع الماضي.

التضخم يكسر الذهب

تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس إلَّى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عام، حيث ألقت احتمالية رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية لكبح التضخم المتصاعد بثقلها على جاذبية المعدن الثمين.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر، الأمر الذي لا يحقق عائدًا.

وتراجع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلَّى 1691.84 دولار للأوقية بحلول الساعة 0313 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط إلَّى أدنى مستوى له منذ أوائل أغسطس آب 2022 مسجلا 1689.40 دولار فِيْ وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلَّى 1690.40 دولار للأوقية.

من المقرر أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عامًا يوم الخميس، مع تحرك أكبر من المبلغ عَنّْه على الأرجح حيث يخشى صانعو السياسة من فقدان السيطرة على نمو أسعار المستهلك الجامح.

ومن المتوقع أيضًا على نطاق واسع أن يقوم بنك الاحتياطي الفِيْدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ اجتماع سياسته الأسبوع المقبل.

فِيْ بريطانيا، ارتفع التضخم فِيْ يونيو إلَّى أعلى مستوى فِيْ 40 عامًا، مما عزز فرص بنك إنجلترا فِيْ رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر المقبل.

وقال محللو ANZ فِيْ مذكرة “انخفض الذهب إلَّى ما دون 1700 دولار للأوقية حيث يواصل المستثمرون الحد من تعرضهم للقطاع قبل اجتماعات البنك المركزي”.

أدى تراجع الدولار إلَّى الحد من خسائر الذهب، حيث انخفض بنسبة 0.3٪ أمام العملات المنافسة. ضعف الدولار يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

يتوقع المشاركون فِيْ السوق أيضًا استئناف تدفقات الغاز عبر أكبر خط أنابيب من روسيا إلَّى ألمانيا.

ومن بين المعادن النفِيْسة الأخرى، تراجعت الفضة الفورية 0.6٪ إلَّى 18.54 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.5٪ إلَّى 854.03 دولارًا، بينما زاد البلاديوم 0.3٪ إلَّى 1867.20 دولارًا.