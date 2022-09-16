زواج أنجلينا جولي وسليمان رزق يشعل مواقع التواصل مجددًا‎‎

هاشتاغ # زواج_سليمان_ رزق و # أنجلينا جولي مرة أخرى قاد حديث الجمهُور على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد شائعات عَنّْ شراكة نجمة هُوليوود أنجلينا جولي مع الممثل السوري الشاب سليمان رزق.

ورغم أن الخبر ليس صحيحًا تمامًا، إلا أنه شهده صدى واسع بين الجمهُور، وسط مئات التعليقات التي عبرت بسخرية عَنّْ وجهة نظرهم فِيْ الموضوع، خاصة وأن سليمان رزق نجل الفنانة أماني والي خرج مؤخرًا عبر مقطع فِيْديو. مقطع يقترح على أنجلينا جولي.

قال رزق فِيْ يوليو الماضي إنه اقترح على أنجلينا، ليس مزاحًا أو يبحث عَنّْ اتجاه على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه قصد ذلك وسيصل إلَّى هدفه من خلال مساعدة الناس.

وعلقت الفنانة الشابة قائلة “موافقة أمي لي للزواج من أنجلينا جولي. طبعا أريد موافقتها قبل أن أتزوجها”.

استجابت أماني والي لطلب ابنها بقبول شرط واحد فقط وهُو أن تترك أطفالها مع النجم براد بيت وترفض إحضارهم معها.

ورد سليمان رزق على الاتهامات بتعمد قيادة التيار بالقول “هناك أشياء تريد حقًا أن تقولها، لأن هذه هِيْ الطريقة التي يحبها الناس، وهناك أشياء لا تفكر فِيْها أبدًا”.

وأضاف فِيْ تصريحات لـ “كيو ميديا” “كل شيء حدد اتجاهًا بالنسبة لي، لم يكن مقصودًا أبدًا.

عاد وأكد أن عرض زواجه من أنجلينا جولي كان حقيقيًا، وأنه لم يكن بأي حال من الأحوال يحاول إثارة الجدل أو قيادة الاتجاه.

وتابع “هل توافقين على الزواج مني مهما كان فارق السن لأن الحب لا يعرف عمر”

وأشار “الناس يريدون مني أن أقول إنني لا أسخر من ذلك، لا أنا لا أسخر منه. نريد تسليم أنجلينا جولي بمساعدة كل الشعب السوري”.

وأشار الممثل سليمان رزق إلَّى أن هذه المرة أنسب وقت لطلب يد أنجلينا جولي. لأن زوجها السابق براد بيت خارج حساباتها.

وجّه رزق حديثه إلَّى براد بيت قائلاً “ويفضل حبيب، أنا أفضل أن أعرف ما أفعله. لا تضع رأسك على رأسي … فِيْ وقت واحد، لما لا، يمكنك أن تتبني، إذا كنت إرادة.” من المهم أن أكون معها “.

وعَنّْ مواصفات أنجلينا جولي ؛ قالت رزق “إنها رائعة، لطيفة، حلوة، جميلة، مفِيْدة، تحب الأطفال، وهِيْ جميلة جدًا”.