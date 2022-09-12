زواج ابنة وليد جنبلاط من نجل رئيس مجلس إدارة LBCI يثير موجة جدل

أثار زواج داليا، ابنة زعيم الحزب الديمقراطي فِيْ لبنان وليد جنبلاط، من الشاب جوي ضاهر نجل رئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال بيير ضاهر ردود فعل كثيرة فِيْ الاوساط اللبنانية.

نشر وليد جنبلاط صورة لابنته داليا وصديقها جوي على حسابه بموقع تويتر بعد إتمام حفل زفافهما المدني فِيْ قبرص.

زفاف كبير

وبحسب التقارير، سيقام حفل كبير فِيْ دار المختارة، مقر الرئيس التقدمي، فِيْ 16 سبتمبر، بحضور العديد من الشخصيات السياسية والفنية، دون الكشف عَنّْ النجوم الذين سيؤدون الحفل.

الزواج بين طائفتين مختلفتين

اختلفت الآراء فِيْ هذا الصدد، فمنهم من هنأ الزوجين على الاتصال، متمنياً لهما السعادة فِيْ حياتهما الجديدة، مستغرباً الاعتداء الذي تعرضا له، خاصة وأن والدهما وليد جنبلاط، ونجله النائب تيمور، كانا قد تعرضا لهما. متزوج فِيْ الخارج. طائفته

وبينما انتقد عدد كبير من المراقبين هذا الارتباط، تساءلوا عَنّْ سبب استحقاق ابنة الزعيم لما لا يحق لأفراد طائفتها.

واعتبروا أن عددا كبيرا من أبناء الطائفة الدرزية طُردوا نتيجة ارتباطهم خارج الطائفة، وأملوا أن يكون هذا الزواج مقدمة لاعتماد الزواج المدني فِيْ لبنان وتجاوز الحواجز الطائفِيْة التي هم عليها. السيطرة .. شريحة كبيرة من اللبنانيين.

فِيْما رأى آخرون زواج داليا جنبلاط من جوي بيير الضاهر نموذجًا للزواج المختلط بين الطبقات السياسية والإعلامية والاقتصادية.

فِيْ غضون ذلك، أعلنت داليا جنبلاط سابقًا أنها لا تفكر أبدًا فِيْ الدخول فِيْ السياسة وأن أنشطتها تنبع من اندفاعها للتواصل مع الناس وحبها لهم.

داليا جنبلاط .. ابنة القائد المحررة

وتعتبر داليا جنبلاط ابنة الزعيم، متحررة من الضوابط الأرستقراطية وظهُورها المتكرر فِيْ المناسبات الشعبية والثقافِيْة، وقد تعرضت منذ فترة للعديد من الشائعات عَنّْ الصور التي نشرتها.

أثارت صورة داليا جنبلاط مع صديقتها الجدل وقتها، مما دفع بعض المواقع لالتقاط الصورة بشكل سلبي وكسر صمتها والتعليق على صفحتها على إنستجرام قائلة “صورة بريئة مع صديقتي المقربة منذ الصغر …. وإلَّى هذا الحد خيال بعض الناس “.

وكانت ابنة جنبلاط قد نشرت صورة لها وصديقتها تالا مرتضى على إنستغرام، وعلقت بالإنجليزية “مع زوجتي، وجودك فِيْ حياتي هُو امتياز بالنسبة لي … جنبًا إلَّى جنب حتى نتقدم فِيْ السن يا حبيبتي. “. “