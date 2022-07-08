زوار وقاصدو المسجد الحرام في يوم عرفة يؤدون صلاتي المغرب والعشاء

وأدى زوار المسجد الحرام صلاة المغرب والعشاء في بيئة آمنة ومطمئنة بالمسجد الحرام.

أعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منظومة متكاملة من الخدمات لتوفير بيئة إيمانية آمنة خالية من الأوبئة، من خلال تعقيم الأسطح والهواء، وتقديم الخدمات الخدمية والهندسية والإرشادية، من خلال (400) ) الموظفين لتحية الحجاج وتوجيههم إلى المصليات المخصصة وتنظيم الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام، وتحديد مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة.

التطهير والتعقيم المكثف

كما عملت الرئاسة على تكثيف عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل والنقل والسيارات داخل المسجد الحرام، وفتح أبواب المسجد الحرام، وتوزيع عبوات مياه زمزم المقدسة على المصليات والفناء والساحات، وعلى حجاج بيت الله الحرام. المسجد بشكل عام، وغيرها من الخدمات التي تشرف عليها الرئاسة، وكذلك تعزيز جانب التوعية والإرشاد في توجيه الزوار.

كما كلفت الرئاسة عدة فرق لأعمال التطهير والتعطير، منتشرة في جميع جوانب المسجد الكبير ومرافقه، بحيث يتم غسل المسجد الكبير 10 مرات في اليوم، ويقوم به أكثر من 4000 رجل وامرأة. . عاملة، وفي كل عملية تطهير تستهلك أكثر من (130 ألف) لتر من المطهرات، وتتم العمليات باستخدام أفضل أنواع المواد المطهرة التي تم إحضارها خصيصاً للمسجد الكبير.

خدمات الري

كثفت الرئاسة خدمات الري للحجاج والمؤمنين ووزعت أكثر من (3 ملايين) قارورة مياه مقدسة من زمزم، حيث بلغ عدد الحاويات (25 ألف)، وبلغ عدد السيارات الذكية (20) سيارة بسعة (80) لترا، وعدد المشربية (516) لترا.

خدمات التنقل

رفعت الرئاسة من جاهزيتها الشاملة لخدمة حجاج المسجد الحرام بتجهيزها أكثر من (5000) مركبة نظامية و (1800) مركبة كهربائية لمحتاجي المعتمرين، لتسهيل عملية نقل الحجاج من المسجد الحرام. عبر الميزانين بالطابق الأول للممرات الالتفافية والمركبات التي يمكن الوصول إليها من أربعة مداخل للمسجد. الحرم (مدخل الشبيكة عبر جسر الشبيكة ومدخل جسر أجياد الداخلي، المصعد إلى باب أجياد ومدخل المروة (فوق سطح منحدرات القشاشية) وكذلك ماس. أأ، الطابق الأول بمطاردة عربات فقط، ويمكن الوصول إليه من خلال درج الأرقم (بوابة 16)، كما يمكن توزيع المركبات مجانًا لثلاث نقاط خارجية الفناء الشرقي (باب علي رضي الله عنه). معه) والساحة الجنوبية بوقف الملك عبد العزيز رحمه الله والساحة الغربية بجانب جسر الشبيكة.

الأبواب

كما جندت الرئاسة (600) مراقب على البوابات المخصصة للمسجد الحرام لاستقبال الزوار وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم، وتنظيم عملية دخول وخروج المؤمنين، وإرشاد المؤمنين إلى أماكن قاعات المسجد الحرام. صلوا وادعموهم. رجال الأمن في تحويل وتوجيه المؤمنين عند امتلاء المصليات حيث يتم فتح أكثر من (150) باباً.

كما أعدت الرئاسة حزمة من الخدمات الإرشادية والإرشادية التي ستساعد الزوار والحجاج على أداء طقوسهم في جو روحي من الخشوع والصفاء.

وفرت الرئاسة الخزائن المخصصة للقرآن الكريم ورفوفه، وترجمت وجددت معاني القرآن الكريم، والقرآن الكريم بلغة برايل، وتسهيل التفسيرات، حيث بلغ عدد المصاحف. (230) ألف داخل المسجد الحرام الملك فهد – رحمه الله – والتوسعة السعودية الثالثة.

كما قامت رئاسة الجمهورية بتكليف أكثر من (100) حاج في المسجد الحرام ممن لديهم أحكام في المعارف الإسلامية بالمشاركة في تقديم خدمة الطواف وتلبية احتياجات الحجاج ومرافقتهم وإرشادهم لأداء مناسكهم وفق توجيهات الله. النبي. .

كما تم توفير مترجمين بلغات مختلفة للرد على المستجوبين، حيث استعدت الوكالة لاستقبال الحجاج والمؤمنين من خلال توفير المترجمين وتوزيعهم في المواقع المخصصة لإرشاد السائلين مع المشاركين من الشرفاء وترجمة الأسئلة الواردة. .. باللغة المناسبة لزوار المسجد الحرام، وذلك من خلال (10) مواقع داخل المسجد الحرام، ويوجد (7) أكشاك في باحات المسجد الحرام للرد على الأسئلة عبر الهاتف، والتي يرتكز عليها (100) مشارك بارز. وعدد من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار (24) ساعة.

التجميع وإدارة الحشود

قامت إدارة المجموعات والحشود بتجهيز (36) مصلى على النحو التالي الدور الأرضي (4) مصليات، الدور الأول (9) مصليات، توسيع الدور الأول (6) مصليات، توسعة الدور الأرضي (4) )) المصليات، القبو (4) مصليات، سقف (6) مصليات، سطح التعهد (3) مصليات.