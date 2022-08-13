زوجان يحولان منزلهما لمتحف بحري يضم 30 ألف قطعة

تمكن زوجان من تحويل منزلهما إلى متحف بحري في جزر فرسان، مخصص لكل من يزور الجزيرة، حيث يحتوي على عشرات الآلاف من القطع البحرية.

فيديو | زوجان يحولان منزلهما إلى متحف بحري في جزر فرسان # program_120#الإخبارية pic.twitter.com/WROQqrbYMI

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 13 أغسطس 2022

عمر المتحف 16 سنة

كشف صاحب المتحف المواطن زيلعي محمد زيلعي، أن عمر المتحف الآن 16 عاما، وقد اقتنى جميع القطع من الصيادين، مشيرا إلى أنه هو الذي يحنيط القطع وينظف السمك فيها. المتحف. حيث يضم المتحف أكثر من 30000 قطعة.

مساعدة الزوجة

وأوضح أن هناك مستودعا بقطع بحرية لم تعرض بعد لقلة المساحة، وأن زوجته تساعده في إصلاح المتحف وتساعده ببعض القطع البحرية المتعلقة بالزخرفة.