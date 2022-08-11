زوجة ابن فكتوريا بيكهام تُعقِّد الأمور أكثر مع حماتها بتصريح “ناري”

وسط الأزمة المستمرة بين النجمة فِيْكتوريا بيكهام وزوجة ابنها نيكولا بيلتز، وتأكيد التقارير التي تفِيْد بأنهم قاطعوا بعضهم البعض ولم يتحدثوا معًا، خرجت نيكولا لتكشف فِيْ مقابلة صحفِيْة عَنّْ السبب الحقيقي وراء ذلك. ألم ترتدي فستان زفاف حماتها.

قال نيكولا، 27 عامًا، لـ Variety “لقد قصدت ذلك وأردته حقًا، لكن بعد بضعة أشهر تغيرت الأمور. فستان زفاف مصمم مختلف.”

تابعت نقولا “لم تخبرني أنها لا تستطيع استخدامها ولم أخبرها أنني لا أريد استخدامها. ومن خلال الموقع الرسمي بداية القِصَّة، ثم سارت الأمور وأخيراً وصلت إلَّى ما تحولت إليه إلَّى أن تكون.”

يشار إلَّى أن نيكولا حضرت حفل زفافها مع بروكلين بيكهام فِيْ أبريل الماضي، مرتدية فستان زفاف صمم خصيصًا لها من قبل فالنتينو هاوس، مع حجاب طويل أيضًا، بدا منسجمًا مع الفستان.

ومع ذلك، فِيْ عام 2022، تم الإبلاغ عَنّْ أن فِيْكتوريا ستصمم فستان نيكولاس، عَنّْدما كشف مصدر لصحيفة The Sun “تود فِيْكتوريا إبقاء هذا الأمر داخل الأسرة، ويسعدها أن نيكولاس على ما يرام مع هذا، خاصة لأنها فِيْ البداية أرادته من تصميم إيلي صعب، لكنها غيرت رأيها بعد ذلك وقررت السماح لفِيْكتوريا بتصميمها بنفسها “.

فِيْ الواقع، ارتدى نيكولاس فستان خطوبته من فِيْكتوريا فِيْ نفس العام، وهُو فستان أصفر مكشكش، ارتديه أثناء عرض خاتم خطوبته الزمرد، والذي قام بترقيته لاحقًا ليحل محله خاتم كبير آخر بيضاوي الشكل تقدر قيمته بمليوني دولار. دولار.

وقالت نيكولا مرة أخرى فِيْ مقابلتها مع مجلة “فارايتي” إنها تعتقد أن شائعات المشاكل والخلافات بينها وبين فِيْكتوريا بدأت عَنّْدما قررت اختيار مصمم آخر لتنفِيْذ فستان زفافها.

ونقل موقع “بيج سيكس” عَنّْ مصدر مقرب من العائلتين قوله “الخلاف بين فِيْكتوريا ونيكولاس هُو مجرد واحد من الأضرار الجانبية للمشكلة التي تحدث الآن بين عائلتي بيلتز وبيكهام. لا يقتصر النزاع على فِيْكتوريا ونيكولاس، بل يشمل العائلتين “.

وتابع المصدر “من الواضح تماما أن هناك مشكلة بين العائلتين. الجميع يحاول إثبات موقفه ويبدو واضحا أن هناك الآن انقطاع فِيْ الاتصال بين الجانبين “.