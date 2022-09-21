من هي زوجة الحجاج بن يوسف الثقفي ويكيبيديا السيرة الذاتية، يعد الحجاج بن يوسف الثقفي من اهم والمع الشخصيات البارزة في التاريخ الإسلامي وقد كان واحد من الحكام في العصر الأموي وكانت له أفعال كثيرة مما جعلت الحجاج بن يوسف الثقفي من أكثر الشخصيات المرغوبة والمكروهة وسفك وقتل العديد من صحابة الله رضوان الله عليهم والأتباع وعلماء المسلمين حتى نال لقب الموباراو المبير والمبيد واستولى في نفس الوقت على مكة المكرمة ولمدينة المنورة وكان حاكم الكوفة في العراق.

زوجة الحجاج بن يوسف الثقفي ويكيبيديا

عاش الحجاج بن يوسف الثقفي أحد قادة العصر الأموي الملقب بأبي محمد الحجاج ما بين الأعوام 40-95 هـ الموافق للأعوام 660-714م. قاتلت شرطته التي جند فيها حتى أصبح وليا للجيش مع الوالي عبد الله بن الزبير في الحجاز بأمر من الوالي وقتلوه. فأرضها فركض الماء فوق قبره ليدرس.

الحجاج بن يوسف الثقفي ويكيبيديا

الحجاج بن يوسف الثقفي متزوج من أربع نساء، ولكل منهن قصة مختلفة كما ورد في بعض الكتب عن تاريخ الحجاج أبرز قادة العصر الأموي وقصته مع تعدد الزوجات ونسائه على روايته

ابنة هند المهلب ابنة هند أسماء أم الجلس بنت عبد الرحمن أمة الرحمن بنت جرير البجالي.

وتحدث الحجاج بن يوسف الثقفي عن تأثير زوجاته على شخصيته قائلا ليلتي مع هند بنت المهلب تجعلني ولدا بين الأولاد لألعب وألعب، وليلي مع هند بنت أسماء تجعلني ملكا بين الملوك على عكس ليلتي مع أم آل-. الجلاس التي أصبحت فيها بدوًا مع البدو بكلامهم وشعرهم، بينما ليلتي مع أمة الرحمن تجعلني ليلة عالم بين العلماء. الدين والفقهاء.

الحجاج بن يوسف الثقفي وأولاده

هي هند ابنة المهلب نجل أبي سفرة، العتيقة آزادي، من أشهر محاسن القرن الهجري الأول، تزامنا مع العصر الأموي، والزوجة الرابعة المتمردة من بين زوجات الحجاج. وبمرور الوقت سُجن أشقاء هند، الأمر الذي أغضبها وزاد من استيائها منه، خاصة عندما سمعت صوت شقيقها وهو يتعرض للتعذيب، مما أدى إلى طلاقها، وفي روايات أخرى كانت هناك أسباب كثيرة للطلاق. زوجتيه تحمل نفس الاسم.

هند المهلب زوجة الحجاج الثقفي

للحجاج خمسة أبناء وهم (الوليد إيبان – يوسف – عيد الملك – ومحمد مات بالقتل). وتقول إحدى الروايات إن الحجاج بن يوسف الثقفي رأى في حلمه رؤية اقتُلعت فيها مقلتا عينيه، وكان يخشى في أيامه الأخيرة من أن ينتقم منه الناس بسبب قسوة وحشيته. دموية. في تلك الرؤية تزوج من هند ابنة المهلب، وابنتها هند ابنة أسماء، فطلقهما ظناً منه أن طلاقهما كان تضحية من أجل رؤيته.

الحجاج بن يوسف الثقفي واحد من الشخصيات التي ظهرت في العصر الأموي وانه متزوجة من اربعة نساء ومنهم هند المهلب كما ولديه 5 ابناء وهما ” يوسف والوليد وإيبان ومحمد الذي توفي بالقتل وعبد الملك” وقتل الحجاج بن يوسف الثقفي الكثير من اصحاب اهل العلم والتابعين وصحابة الله وهو شخصية فاسدة ومكروهة.