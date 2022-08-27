زوجة الفنان جورج الراسي الحقيقية

من هي زوجة الفنان جورج الراسي حيث يحظى الفنان جورج الراسي بقاعدة شعبية واسعة بسبب صوته العذب الذي جعل حياته الشخصية محط أنظار الكثير من محبيه ومتابعيه، لذلك سنتعرف من خلاله على زوجته بالإضافة إلى زوجته. هو، إلى جانب أهم المعلومات الشخصية والفنية المتعلقة بالثنائي المهمة.

من هو جورج الراسي

جورج الراسي مطرب لبناني، من أشهر المطربين في الوطن العربي. والثاني عام 1982 م، والجدير بالذكر أنه بدأ مشواره الفني في سن السادسة عشرة بإحياء بعض الحفلات العائلية في النوادي، وأول عمل فني لجورج هو أغنية لا تسألني.

سيرة جورج الراسي

تتمثل سيرة الفنان اللبناني جورج الراسي في النقاط التالية

الاسم الكامل جورج خليل الراسي

الاسم التقني جورج الراسي

تاريخ الميلاد 29 يناير 1980 م.

العلامة الفلكية القوس

مكان الميلاد قرية سلامون النشم، لبنان.

الجنسية لبناني

اسم الأب عازف العود خليل الراسي.

اسم الأم إلهام خوري.

الإخوة نادين الراسي، ساندرين الراسي.

الحالة الاجتماعية منفصل

اسم الزوجة السابقة عارضة الأزياء جويل حاتم.

عدد الأطفال ابن واحد “جو”

المهنة مطربة لبنانية.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى يجيد اللغة الإنجليزية واللهجة اللبنانية

سنوات من النشاط بدأ الراسي نشاطه الفني عام 1995 واستمر حتى يومنا هذا عام 2022.

اشهر الاعمال البوم الليل، البوم جاي تاسبور، واغنية العيونك حبيبي.

تاريخ الوفاة توفي يوم السبت 27 آب 2022 م.

من هي زوجة الفنان جورج الراسي

زوجة جورج الراسي هي البرازيلية جويل حاتم التي تعمل عارضة أزياء لبنانية من أصل برازيلي، وتبلغ جويل من العمر حوالي 43 عامًا، حيث ولدت عام 1973 م، في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان الزوجان متزوجين. طفلة واحدة تدعى جو وانفصلا عن بعضهما بعد عام واحد فقط من الزوجين، والجدير بالذكر أنها تتقن العديد من اللغات مثل العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية.

سيرة جويل حاتم

تتمثل سيرة جويل حاتم في النقاط التالية

الاسم الكامل جويل حاتم.

الاسم المستعار جويل حاتم.

تاريخ الميلاد 2 فبراير 1979 م.

النصرانية.

مكان الميلاد تشارلستون، ساوث كارولينا، الولايات المتحدة.

العمر 43 سنة.

الجنسية لبناني – برازيلي.

الحالة الاجتماعية منفصل.

اسم الزوج السابق جورج الراسي.

الأطفال طفل واحد اسمه جو.

المهنة النمذجة.

سنوات النشاط من سن 18 حتى الآن.



جورج الراسي انستغرام

يمتلك الفنان جورج الراسي حسابًا رسميًا على منصة الصور المعروفة باسم Instagram، ومن خلال ذلك الحساب يتابعه ملايين الأشخاص، حيث ينشر العديد من التحديثات المتعلقة بأهم أعماله الفنية، ويمكن الوصول إلى حساب جورج على Instagram. برنامج “”.

هكذا؛ وصلنا إلى ختام مقال من هي زوجة الفنان جورج الراسي، تعرفنا من خلاله على الفنان والمطرب جورج الراسي، بالإضافة إلى زوجته، واتضح أنها كانت. جويل حاتم كما تعاملنا مع رابط حساب جورج على منصة انستجرام.