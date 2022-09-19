من هي زوجة خالد زكي ويكيبيديا السيرة الذاتية، تداولت اخبار في الساعات القليلة الماضية وتحديداً امس الأحد 18 من شهر سبتمبر لعام 2022م خبر وفاة زوجة الفنان والمشهور البارز المصري خالد زكي بعد الصراع من المرض والفنان المصري خالد زكي من المشاهير البارزين والممثلين بجمهورية مصر العربية وقدم الكثير من الاعمال السينمائية البارزة والتي حققت نجاح واسع بالعالم العربي واكتسب قاعدة جماهيرية واسعة من خلال اعماله المميزة.

خالد زكي ويكيبيديا

الفنان خالد زكي فنان مصري من أصل وجنسية ولد في العاصمة المصرية القاهرة خلال الثاني والعشرين من فبراير عام 1950 م، ويبلغ من العمر حوالي 72 عامًا. جدير بالذكر أن الفنان خالد زكي بدأ مشواره الفني في سن الثالثة والعشرين وتحديداً عام 1973، حيث تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وفي بداية حياته كان مولعاً بالرياضة ولعبها. التنس والسباحة والكرة الطائرة، حيث حصل على العديد من الجوائز في عدد كبير من المسابقات، لكنه غير اتجاهه نحو الفن والفنون.

سيرة خالد زكي الذاتية

تتمثل سيرة الفنان خالد زكي في النقاط التالية

الاسم خالد زكي.

الاسم الانكليزي “خالد زكي”.

اسم الأب جاد زكي.

اسم الأم غير معروف.

الميلاد 22 فبراير 1950 م.

الميلاد القاهرة.

محل الاقامة العاصمة القاهرة.

العمر 72 سنة.

الجنسية مصري.

الحالة العائلية متزوج.

اسم الشريك وجنسيته امرأة مصرية من خارج الوسط الفني.

الأبناء ولدان (دينا – تامر).

المؤهلات العلمية بكالوريوس في التمثيل.

ألما ماتر معهد القاهرة العالي للفنون المسرحية.

اللغة الرسمية العربية – اللهجة المصرية.

المهنة ممثل.

أعمال بارزة رايس كوك.

سنوات العمل بدأ خالد زكي مشواره الفني عام 1973 م – حتى يومنا هذا.

زوجة خالد زكي ويكيبيديا

زوجة الفنان خالد زكي غير معروفة، فهي لا تدخل في الوسط الفني أو الإعلامي، ولم يتم رصد أي معلومة عنها باستثناء صورتها مع زوجها التي التقطت لهما خلال حفل زفاف نجله الوحيد من. زوجته، ذلك العرس الذي مضى وقت طويل جدا

سبب وفاة زوجة خالد زكي

يعود سبب وفاة زوجة الفنان خالد زكي إلى معاناتها من المرض لفترة طويلة جدًا، والجدير بالذكر أن صلاة الجنازة كانت ظهر يوم الأحد الثامن عشر من سبتمبر 2022، بمسجد مصطفى محمود في القاهرة. منطقة المهندسين حيث أطلق الفنان شريف خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي.

أهم أعمال الفنان خالد زكي

قدم الفنان خالد زكي العديد من الأعمال الفنية المهمة، وفي مقدمتها ما يلي

مسلسل القلوب قسمان.

سلسلة قيصر.

مسلسل اغتيال شمس.

الهروب من القفص

ذكريات العام الماضي.

يا لها من جريمة

السفارة في الهندسة المعمارية.

ولد في الوقت الضائع.

مدرسة المراهقين

هوم جاردن سيتى.

نائب المدعي العام.

الممثل المصري خالد زكي من ابرز واهم الفنانين بجمهورية مصر العربية والتي انتشرت مصادر اخبارية بصباح امس الاحد بوفاة زوجته بعد صراعها الطويل مع المرض ولكنه لم يكشف المعلومات التي تتعلق بها وباسمها الا انها من اصول مصرية ولا تندرج بالوسط الفني.