من هي زوجة رامي جمال ، ضجت منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية القليلة أخبار تشير الى طلاق الفنان والملحن الكبير والمشهور المصري رامي جمال عن زوجته ناريمان والتي تزوجوا عام 2014م واستمرت علاقتهم مع بعض قرابة ثمانية سنوات والكثير من الاشخاص بجمهورية مصر العربية والوطن العربي ومعجبينهم يرغبون بمعرفة حقيقة سبب انفصالهم عن بعضهم البعض.

رامي جمال ويكيبيديا

يعد الفنان رامي جمال عبد الوهاب الفقي من أهم المطربين والملحنين في الوطن العربي. يبلغ الفنان رامي جمال من العمر 39 عاما. ولد في الخامس والعشرين من يوليو عام 1984 م في مدينة المنصورة بجمهورية مصر العربية. الجدير بالذكر أن الفنان رامي جمال بدأ مشواره الاحترافي عام 2004، ولكن أول إصدار فني له كان عام 2011 من خلال 6 ألبومات إلى جانب عدد من الأغاني الفردية، وبفضل الأعمال الفنية العديدة للفنان رامي جمال بنجاح كبير، حصل على جائزة ميما الدولية عام 2013 كأفضل مطرب شاب في الشرق الأوسط.

رامي جمال السيرة الذاتية

تتمثل أهم المعلومات عن الفنان المصري رامي جمال في النقاط التالية

الاسم رامي جمال عبد الوهاب الفقي.

الميلاد 25 يوليو 1984 م.

العمر 39 سنة.

مكان الميلاد المنصورة – محافظة الدقهلية – مصر.

الجنسية مصري.

الاقامة جمهورية مصر العربية.

الجنسية مصر.

الديانة مسلم.

اللغة العربية.

لغات أخرى غير معروف.

اللهجة مصرية.

الزوجة ناريمان.

الزواج 2014 م.

الأم جامعة حلوان.

المهنة مغنية وكاتبة أغاني.

شركة الإنتاج Music.

العمل منذ 2004 – حتى الآن.

زوجة رامي جمال ناريمان ويكيبيديا

ناريمان، زوجة الفنان المصري رامي جمال، هي فنان ومغني مصري اعتزلت الغناء قبل نحو 8 سنوات، وتحديداً عام 2014 ميلادي بالاتفاق بين الطرفين قبل الزواج بقليل.

أسباب انفصال رامي جمال عن ناريمان

انفصل الفنان رامي جمال عن زوجته ناريمان مؤخرًا، ورغم أن الفنان رامي جمال لم ينشر أي خبر عن طلاقه واكتفى بصمت، أطلقت زوجته خبر الانفصال عبر الميزة الأستورية عبر منصة إنستجرام، و وجاء خبر الطلاق على النحو التالي

إنستغرام رامي جمال الرسمي

يمتلك الفنان رامي جمال عدة حسابات رسمية على منصات التواصل الاجتماعي، منها حسابه الرسمي على منصة إنستجرام، حيث يتابعه عبر هذا الحساب أكثر من 2.2 مليون متابع من مختلف أنحاء العالم، ويمكن متابعة حساب الفنانة بشكل مباشر. لمتابعة أهم وأحدث أعماله الفنية.

تعد زوجة الملحن والمغني المصري المشهور واللامع رامي جمال من ابرز الشخصيات الناجحة بجمهورية مصر العربية والتي حقق الكثير من الانجازات والامتيازات طوال مسيرته الفنية وزجته المصرية الشهيرة ناريمان وانتشر خبر انفصالهم في الساعات القليلة الماضية ولكن لم يوجد اي تفاصيل اومعلومة حول انفصالهم عن بعض الى الآن.