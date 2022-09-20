زوجة سعيد الماروق تكشف عَنّْ تعرضها للعَنّْف من قبله.. عضّ وجروح خطيرة

كشفت جيهان أبو عايد، زوجة المخرج اللبناني سعيد الماروق، عَنّْ تعرضها لعَنّْف “وحشي” من قبل زوجها، ما أدى إلَّى إصابات خطيرة.

ونشرت أبو عايد، عبر ميزة الأستوري على حسابها على إنستجرام، صوراً لها وهِيْ تتعرض للعض، وتركت آثاراً مؤلمة على يدها، الأمر الذي استدعى العلاج لعدة أشهر، معتبرةً للجمهُور التراب والقسوة والمشهد.

وعلقت جيهان على الصور قائلة يأكل اللحم مراحل العلاج تستغرق شهُوراً “. كَمْا نشر تدوينة تقول” حان الوقت لكي ترى، لا أن تقرأ فقط عَنّْ سعير، كَيْفَ يتغذى على فريسته وكَيْفَ يعض “.

ورغم أن جيهان لم تكتب اسم زوجها بشكل مباشر، إلا أن الصحفِيْة والناشطة المجتمعية حياة مرشد أعادت نشر هذه الصور مع تعليق “عَنّْ عَنّْف المخرج سعيد الماروق”.

يتطلب التفاعل المكثف والمساءلة

وحظيت الصور بتفاعل كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عَنّْ عدم رضاهم عَنّْ سلوك المخرج المارق الذي لطالما قدم نفسه بصورة رجل أنيق وهادئ.

وعلق أحد المستخدمين قائلاً “لا يجوز اللجوء إلَّى العَنّْف لأي سبب كان، ويمكن اللجوء إلَّى الطلاق الودي احتراماً للطرفِيْن”، مطالباً بمحاسبته.

فِيْما شكك آخر فِيْ أن سبب هذا السلوك هُو سعيد الماروق، معتبرا أن زوجته لجأت إلَّى التشهِيْر به للنيل من صورته فِيْ المشهد الفني.

وطالب آخرون بحل الخلافات الزوجية خارج وسائل التواصل الاجتماعي، وعلقوا قائلين “النجوم الآن يشاركوننا مشاكلهم وعذاباتهم أكثر من أعمالهم الفنية”.

أعلنت جيهان انفصالها عَنّْ الماروق قبل عامين.

فِيْ غضون ذلك، أعلنت جيهان متروك انفصالها عَنّْ سعيد الماروق قبل نحو عامين، لكن الانفصال النهائي لم يحدث.

وقالت جيهان فِيْ تدوينة سابقة “كل الحب والاحترام، وأنا فِيْ انتظار حكَمْ الطلاق فِيْ الدعوى المرفوعة من قبلي، أعلن انفصالي عَنّْ سعيد الماروق والد ابني تيم وابنتي لامار، أتمنى للجميع المحبين”. لا تخوض فِيْ التفاصيل حرصا على العشرة، مشاعري ومشاعر أقاربي، وتكريما للمواقف الصعبة “. عشت وعاملتُه بمحبة وإخلاص فِيْ الفترة السابقة “.

وأضاف “أشكر كل من ساندني خلال الفترة الماضية، وأسأل الله الصبر والوعي لأتمكن من اجتياز هذه المرحلة بسلام، خاصة وأننا كأسرة تحت الأضواء، الأمر الذي جعلني أسارع إلَّى إعلان الانفصال. لحماية صورتي وصورة أحبائي “.

طلاق معلق وزوج ثان

يشار إلَّى أن مدير ماروك، بحسب تقارير إعلامية لبنانية، أوقف طلاقه من جيهان أبو عايد التي تزوجها بموجب أحكام الزواج المدني، وتزوج من زوجة جديدة اسمها خلود ضاهر، مع العلم أن الزواج المدني يفعل ذلك. لا تسمح لك بتعدد الزوجات.