زوجة سيلفستر ستالون تنفصل عَنّْه.. والأخير يستبدل صورتها على ذراعه بكلب

انفصلت سيدة الأعمال وعارضة الأزياء والممثلة الأمريكية جينيفر فلافِيْن عَنّْ زوجها الممثل الأمريكي سيلفستر ستالون، بعد 25 عامًا من الزواج.

وذكرت مجلة “بيبول” أن الزوجة فلافِيْن تقدمت بطلب رسمي للطلاق من الممثل الأمريكي البالغ من العمر 76 عامًا أمام محكَمْة فِيْ مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا.

تزوج الاثنان فِيْ عام 1997، على الرغم من أن علاقتهما بدأت فِيْ الأصل عام 1988 فِيْ مطعم فِيْ بيفرلي هِيْلز، كاليفورنيا.

ستالون وفلافِيْن لديهما ثلاث بنات سكارليت، 20، وسيستين، 24، وصوفِيْا، 25.

سيلفستر ستالون هُو أيضًا والد ابن من زواجه السابق من ساشا زاك، وتوفِيْ ابنه الأكبر، سيج، من زوجته، ستارلين رايت، فِيْ عام 2012.

كان ستالون قد أثار تكهنات قبل أيام حول انفصالهما، بعد أن استبدل صورة زوجته التي رسمها على ذراعه اليمنى بصورة كلب على رأسها.

ذكرت مجلة بيبول أن الممثل الأمريكي رفض التعليق على دعوة للعودة إلَّى الطلاق، فِيْ حين جاءت أنباء انفصال الزوجين بعد ثلاثة أشهر من احتفالهما بذكرى زواجهما الفضية وأعرب كل منهما عَنّْ تقديره المتبادل.

علق سيلفستر على صورة زفافهما “لا توجد كلمات كافِيْة لوصف ما تعَنّْيه هذه المرأة المتفانية والصابرة والمتفانية بشكل لا يصدق فِيْ حياتنا، وأتمنى أن تمر 25 عامًا أخرى!” شكرا لك عزيزي، الذكرى 25 سعيدة من زوجتي المذهلة.

بينما قال فلافِيْن، “عيد ميلاد سعيد 25 لنا، أشكركَمْ على إضحاكي دائمًا وحب عائلتنا الجميلة. زواجنا يتحسن كل عام. لا أطيق الانتظار لقضاء بقية حياتنا معًا،” قبل النشر. تم حذفه.

عادة ما يشارك ستالون لحظات من معجبيه مع عائلته والتدريب البدني فِيْ صالات الألعاب الرياضية على حساباته على مواقع التواصل، وكان الجمهُور يشارك باستمرار لقطات العائلة التي جمعته مع بناته اللواتي تلقين تفاعلًا كبيرًا على الشبكات الاجتماعية. منصات الوسائط

سبق له أن نشر صورة لنفسه مع بناته، وكان فِيْ وسطهم، وعلق قائلاً “أنا رجل محظوظ جدًا لأن لدي بعض الفتيات الرائعات والمحبة اللواتي لم يجدن لي سوى الفرح … كل ذلك” Lo ما أتمناه الآن هُو أن يتوقفوا ولا يكبروا بعد الآن “، وجاء تعليقه عَنّْدما بدت الفتيات الثلاث أطول قامة، وفِيْ الصورة التي جمعتها معًا.