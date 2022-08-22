زوجة شريف منير الثانية تشن هجوما على بناتها..من هم زوجات شريف منير ا؟، نشرت وسائل الإعلام مؤخرا حول زوجه شريف منير التي شنت هجوما على ابنتيها وجاء ذلك الخبر وتداول عبر مصادر التواصل الاجتماعي المصرية فلقد تفاجأت الفنانة الشهيرة لورا عماد من زوجها النجم المصري شريف منير عندما وجهت رسالة إلى إحدى ابنتيها، وقد انتشر هذا الخبر عبر منصات التواصل الاجتماعي وأثار الجدال بين المتابعين حول حقيقة ذلك الخبر التي نشرته الفنانة لورا عماد.

حقيقة هجوم زوجة الفنان شريف منير على ابنتيه

شريف منير هو فنان متزوج الزوجة الثانية حيث تفاجأ زوجه الفنان نور عماد من هجوم زوجه الفنان شريف منير عبر ابنتيها ومن المعروف أن لورا عماد هي زوجة الفنان المصري شريف منير الأولى.

شريف منير يعلق على أنباء خلافه مع ابنته

وجهت زوجه الفنان القدير شريف منير الأولى رسالة شديدة إلى ابنتيها وهذا الأمر دفع متابعيها باعتقادهم أنها انفصلت عن زوجها شريف منير، وقالت الفنانة المصرية في رسالتها لابنتيها أن ابنتي فريدة وكميليا خلاص قررتما تبقون مشا في حياتي بعد ما قادكم عمري وصحتي وحبي واهتمامي وبحية عشائكم كثير وكل مدارسكم ومدرسينكم بدكاترتكم بأصحابكم بأمهات أصحابكم يشهدون بأني كنت عامله أزليا وانا باقول لكم مبارك عليكم عيدكم الجديدة.

من هم زوجات شريف منير ؟

كانت أزواج الفنان شريف منير تتداولان وسائل الإعلام المصرية بسبب القصة المثيرة التي كشفها الحرفي شريف منير خلال الأيام السابقة، حيث كانت زوجته التي لا تنسى ، والتي تدعى ‘ناهد’ ، سيدة من خارج الفن ، وتحملت ناهد المرض التي انهى حياته في الاواخر ب، وكانت رفيقتها الفنان لورا هي الذي يتعامل معها وتقدم لها أنواعًا من المساعدة والمساندة ، بالنظر إلى أن أطفالها كانوا صغارًا وأن شريكها كان مشغولًا أكثر من غيره بعمله ، وبعد المرحلة التي مرت بها ناهد توفاها الله ،وبعد ذالك تزوج من لورا.

ماذا قالت زوجة شريف منير الثانية

وقالت الفنانة زوجه الفنان المصري شريف منير عبر ما ورد عبر منصة للإنستغرام الخاص بها…

“حقولكم حاجة واحدة بس.. اللي مالوش خير في أمه ملوش خير في حد! بتمنالكم كل خير وصحة وإن ربنا يهديكم في يوم من الأيام! بس ربنا موجود وكبير قادر على اللي عمل فيكم كدة إنه يرده ليه في يوم من الأيام! مامي لورا يمكن تكونوا نسيتوا اسمي”.

نشرت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وخاصة منصة انستغرام صور تدور حول زوجه الفنان شريف منير وهو برفقه ابنتيه فريدة وكميليا، حيث هاجمت زوجه الفنان المصري شريف منير على إحدى بنات زوجها وهما من الزوجة الأولى الذي توفاها الله.