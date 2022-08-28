زوجة شريف منير تهاجم منتقديها بعد خلافها مع ابنتيها

ردت الفنانة المصرية لورا عماد، زوجة الممثل المصري شريف منير، على منتقديها لتوبيخها علنا ​​لابنتيها عبر موقع “إنستجرام”.

ووثقت لورا عماد صورة تضمنت رسالة لمن ينتقدها، مشيرة إلَّى أنها حذفت مقطع الفِيْديو الذي هاجمت فِيْه ابنتيها، حتى لا تترك مساحة لـ “التطرف”، على حد قولها.

وعلقت “لورا” قائلة “شكراً لكل من دعمني نفسياً وشعر بمشاعر الأم، وأقول للقلة من اللاإنسانيات أن تعليقاتهم لم تكن أكثر من غبار فِيْ الهُواء”.

وأضاف “قررت حذف المنشور لأنني لن أسمح لصفحتي أن تظل مساحة لبعض المتطرفِيْن الدينيين، وأقول لهم أن يذهبوا ويناقشوا تطرفهم فِيْ مكان آخر”.

قبل أيام، بعثت لورا برسالة قوية إلَّى ابنتيها كاميليا وفريدة، فِيْما ردت الأختان على والدتهما بتعليقات أظهرت حجم التوتر السائد، والذي انتهى بإلغاء متابعة بعضهن.

ومع تطور الخلافات، اعتقد مراقبون أن الممثل المصري شريف منير انفصل عَنّْ زوجته، الأمر الذي لم يؤكده الفنان ولم ينفِيْه منذ تصاعد الأزمة.

لكن “لورا” وثقت، عبر حسابها على “إنستجرام”، مقطع فِيْديو برفقة زوجها الفنان شريف منير، برفقة ابنتيها “فريدة” و “كاميليا”.

“لورا” بعثت برسالة قوية جدا لابنتيها وقالت لهما “رسالة لبناتي فريدة وكاميليا حيث قررا البقاء فِيْ حياتي بعد أن أعطتك حياتي وصحتي وحبيتي واهتمامي، وقد ضحيت كثيرًا بعشاءك! ” وكل مدارسك، معلموك، أطبائك، أصدقاؤك، أمهات أصدقائك، يشهدون بأنني أم عاملة، كَيْفَ! أهنئك على عائلتك الجديدة.

وأضاف “حقلك ضرورة واحدة .. من لا خير فِيْ أمه لا خير فِيْ أحد! أتمنى لك كل الخير والعافِيْة، ويهديك الله فِيْ يوم من الأيام! الرب حاضر ويمكنه أن يفعل ما فعله بك هكذا، أنه فِيْ يوم من الأيام سيعيده! أمي لورا، ربما تكون قد نسيت اسمي.

أعربت فريدة عَنّْ حزنها لما حدث لأمها، فكتبت “لماذا تفعلين هذا لماذا تجعلنا نبدو هكذا أمام الناس

ردت الأم على “فريدة” قائلة “إنك تقتلني كل يوم وأنت تعلم ذلك جيداً. الله يوفقك بزين حقيقي فِيْ الوديان، مسألة سحر”.

وكتبت كاميليا أيضًا، معلّقة على رسالة والدتها، ما يلي “لسنا بعيدين عَنّْك، وغير ذلك، كنت ما زلت معكَمْ بالأمس قاعدة، ولم أكن أعلم أنك كنت تفكر فِيْ هذا”، للرد، “لورا” “أنت تعلم جيدًا أنني تركتك وهربت. ربنا حاضر ويهديك من الزنا الذي عليك”.

وانتهى الجدل بين الأم وابنتيها بإلغاء “فريدة” لمتابعة حساب والدتها عبر “إنستجرام”، بحسب متابعيها، وفعل الفنان شريف منير الأمر ذاته بإلغاء حساب زوجته. . تتبع من خلال التطبيق.