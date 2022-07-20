زوجة عبد الرزاق حمد الله السيرة الذاتية ، لقد أثار تسائل الكثير من الأشخاص ممن يتابعون كرة القدم و خاصة المشجعين والمعجبين للاعب عبد الرزاق حمد الله ، والذي يعد لاعب في كرة القدم ترجع اصواه الى المغرب ، حيث أنه خلال الفترة السابقة قد تصدر اسمه على مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد الأزمة الأخيرة مع نادي النصر السعودي ، سنتحدث لكم عن زوجة عبد الرزاق حمد الله السيرة الذاتية في التالي .

من هو عبد الرزاق حمدالله – ويكيبيديا

عبد الرزاق حمدالله لاعب كرة قدم ذو مركز مهاجم في نادي الاتحاد السعودي. ولد ونشأ في مدينة آسفي في المغرب. أحب كرة القدم عندما كان طفلاً منذ حوالي عشر سنوات من خلال اللعب في البطولة المغربية. وانتقل عبد الرزاق بعد احترافه، أعلن في وقت سابق، انضمامه إلى ناديي “أولسوند” و “النصر السعودي” عام 2022، لكنه أنهى عقده معهم العام الماضي ليستقر أخيرًا في نادي الاتحاد.

سيرة عبد الرزاق حمدالله

في ضوء ما ذكرناه سابقاً نقدم لكم أهم المعلومات عن عبدالرزاق من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل عبد الرزاق حمدالله.

تاريخ الميلاد 17 ديسمبر 1990 م.

مكان الميلاد آسفي – المملكة المغربية.

العمر 31 سنة.

مكان الاقامة الرياض – المملكة العربية السعودية.

الجنسية مغربي.

الدين والمعتقد الإسلام.

الحالة العائلية متزوج.

الأبناء محمد ريان.

المهنة لاعب كرة قدم.

النادي الحالي نادي الاتحاد السعودي.

النادي السابق نادي النصر السعودي.

الارتفاع 182 سم “5 أقدام و 11 بوصة”.

الوزن 81 كجم.

المهارات الفردية يلعب بالقدم اليمنى.

اللغة الأم العربية.

اللغات الثانوية الفرنسية والإنجليزية.

سنوات النشاط بدأ العمل مع الأندية الرياضية في بداية العام 2010 – حتى يومنا هذا.

من هي زوجة عبد الرزاق حمدالله – ويكيبيديا

زوجة عبد الرزاق حمدالله هي شابة اسمها “فرشخات فوزي” من أصل مغربي وغير معروفة في وسائل الإعلام. عبد الرزاق ارتبط بها في مارس 2022 م، ورُزقا بطفلهما الأول محمد ريان مباشرة. جدير بالذكر أن زوجة عبد الرزاق رغم قلة ظهورها الإعلامي أو في الميدان إلا أن اسمها كتب بخط عريض على صفحات المجلات الرياضية بعد أن أخضعت زوجها للمساءلة القانونية في قضايا مختلفة.

راتب عبد الرزاق حمدالله

ويقدر راتب عبد الرزاق حمدالله بنحو مليون وثلاثمائة ألف ريال شهريا أي ما يعادل 22.5 مليون ريال سنويا. قرار بالانتقال لنادي الاتحاد، ولكن نشأت أزمة كبيرة بينه وبين فريقه السابق، حيث تقدم النصر بشكوى ضد اللاعب، فيما طالب الحمد الله “النصر” بدفع 8 ملايين يورو، و القضية ما زالت شائكة دون الوصول إلى حل.

عبد الرزاق حمدالله تويتر

عبد الرزاق حمدالله ليس لديه حساب على تويتر لكن اسمه لا يغيب عن وسوم هذا الموقع. عادة ما يمرر عشاق الرياضة في السعودية وخارجها اسم هذا اللاعب ويصفونه بالأسطورة، والبعض الآخر يعجب بالطريقة التي لعبها بنشر مقاطع فيديو تظهر لقطاته، ويمكن الوصول إلى العلامة الخاصة. باسم حمدالله بالضغط مباشرة على الرابط ““.

عبد الرزاق حمدالله انستغرام

يقترب عدد متابعي عبد الرزاق حمدالله من مليون متابع، ويعتبر من أشهر لاعبي كرة القدم العرب، وينشر حمدالله صورًا له ولطفله في الملاعب أو الرحلات، بالإضافة إلى صوره في الحج أو احتفالات العمرة. الرزاق على انستجرام.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد اوضحنا لكم أهم المعلومات التفصيلية حول التعرف على زوجة عبد الرزاق حمد الله السيرة الذاتية ، و ومن هو عبد الرزاق حمدالله ، و راتب عبد الرزاق حمدالله ، والحسابات الخاصة به عبر تويتر وانستقرام .