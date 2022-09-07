من هي زوجة كاظم الساهر الاولى ويكيبيديا، بعتر الممثل البارز والمشهور اللبناني كاظم الساهر من الشخصيات المشهوؤة واللامعة في الوسط الفني وقدم الكثير من الاغاني المميزة والفريدة والتي لاقت نجاح واسع على نطاق كبير حول العالم ولا سيما بالجمهورية اللبنانية واكتسب الفنان المشهور كاظم الساهر قاعدة جماهيرية واسع بالعالم من خلال اغانيه البارزة وصوته الرائع والمبهر والجذاب.

كاظم الساهر ويكيبيديا

كاظم الساهر ملحن ومغني يحمل الجنسيتين الكندية والقطرية، بالإضافة إلى جنسية والدته “العراق”. في منتصف السبعينيات من عمره، عانى من الفقر المدقع في طفولته. في سن الثانية عشر وحده، وعندما بدأ الغناء، قام بتأليف معظم أعماله بنفسه، وقد قام بتأليف أغنية “أين أنت”، وحصل على شهادة البكالوريوس المهنية من معهد بغداد لمدرسي الموسيقى، عمل مدرس موسيقى ثم التحق بهيئة التدريس بالمعهد العالي للموسيقى ودرّس هناك لمدة 6 سنوات.

سيرة كاظم الساهر الذاتية

حصل كاني الساهر على عدد من الألقاب الفنية منها “قيصر الأغنية العربية – سفير الأغنية العراقية” وشارك في لجان التحكيم لعدة برامج للمواهب، لعل أبرزها برنامج The Voice – The Voice Kids. وفيما يلي أبرز المعلومات عن شخصية الساهر الشخصية وهي

الاسم الحقيقي كاظم جبار ابراهيم السامرائي.

اسم الأم نورية علي عليوي.

اسم المسرح كاظم الساهر – “كاظم الساهر”.

الألقاب الفنية القيصر – سفير العراق.

تاريخ الميلاد الثاني عشر من سبتمبر 1957 م.

مكان الميلاد الموصل – العراق.

العمر 65 سنة.

محل الإقامة الحالي (دبي – الرباط – باريس – ماربيا).

الدرجة العلمية بكالوريوس موسيقى.

ألما ماتر معهد المعلمين للموسيقى.

اللغة الرسمية العربية – العراقية.

لغات أخرى يجيد الفرنسية – الإنجليزية.

الجنسية العراق – كندا – قطر.

دين الاسلام.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الاطفال 2.

المهنة ملحن ومغني.

سنوات من النشاط دخل الساهر عالم الغناء عام 1980 م – حتى الآن.

من هي الزوجة الأولى لكاظم الساهر ويكيبيديا

كانت زوجة الساهر الأولى الراحلة عروبة الساهر، وهما من أبناء عمومته، مرتبطة بها عندما كان لا يزال يبلغ من العمر 19 عامًا. من جانب وفاء الكيلاني ببرنامجها المتاهة، مشيرة إلى أن ضرورة الشهرة والسفر من دولة إلى أخرى أبعدته عنها، مشيرة إلى أن فترة إقامته معها كانت قليلة جدًا، وعلق على أقواله بأنه شعرت بالذنب لظلمها لها.

وفاة زوجة كاظم الساهر

أعلن كاظم الساهر، خبر وفاة زوجته السابقة عروبة الساهر نفسها، عبر حسابه الرسمي على انستجرام، منذ الثامن عشر من مارس من العام الجاري 2022 م. ضد زوجته السابقة في مسقط رأسه الموصل، كعودة لدين منه بدلاً من الظلم الذي لقي به حبها وتفانيها له ؛ على حد تعبيره خلال مقابلاته الصحفية.

كم عمر كاظم الساهر

يبلغ الفنان كاظم الساهر من العمر 64 عاما، حيث ولد في الموصل في الثاني عشر من سبتمبر 1957 م، وعلامته الفلكية برج العذراء، وهو شخص نشيط يعمل بجد حتى يكرس معظم وقته للفن. والمهنة التي أحبها منذ طفولته. وقد ساعده ذلك على تجاوز الفقر، حيث تحدى الواقع المرير، وقدم الكثير من التنازلات على المستوى الشخصي لإيصال رسالته، ومنه اكتسب مشقة الشخصية الإنسانية والرحمة وحب الآخرين.

كاظم الساهر زوجته واولاده

زوجة الساهر الحالية، سارة المقني، تعيش معها منذ 2022، مغنية تونسية صاعدة، تبلغ من العمر 37 عامًا، ولدت عام 1985، أصولها من جزيرة قرقنة بالقرب من صفاقس، درست الموسيقى في معهد الناصرية وحاصلة على دبلوم موسيقى ظهرت لأول مرة في برنامج The Voice في عام 015 هاجرت من تونس عام 2008 لتعيش في فرنسا ولكن عائلتها تقيم حاليا في إسبانيا ولم يسمع. أنجب المقني أولاد الساهر، علما أن الأخير له ولدان من زوجته الأولى (وسام 40 سنة – 34 سنة).

من هي زوجة كاظم الساهر الاولى ويكيبيديا يعد الفنان اللبناني البارز كاظم الساهر من اشهر الفنانين بالجمهورة اللبنانية وبيلغ الفنان كاظم الساهر من العمر نحو 65 سنة وعمل على تقديم الكثير من الاعمال الغنائية المميزة والناجحة وكانت زوجة الفنان كاظم الساهر الأولى المتوفية عروبة الساهر.