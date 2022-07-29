زوجة لاعب الأهلي قد تورطه في عقوبة.. صورة

تورطت زوجة رامي ربيعة، أول لاعب في فريق النادي الأهلي لكرة القدم، لاعب الأحمر، بعد أن نشرت فيديو له في الحفل الذي أقيم أمس الخميس.

وكان النادي الأهلي قد فرض حظرًا على ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة وحسام حسن، بعد ظهورهم في إحدى الأفراح التي أحياها عبد الباسط حمودة.

تغريم مدير كرة القدم سيد عبد الحفيظ أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – مجدي أفشة – حسام حسن، لمخالفته تعليمات التواجد في المنزل حسب المواعيد المقررة ليلاً للحصول على قسط كافٍ من الراحة.

ونشرت زوجة رامي ربيعة مقطع فيديو مع اللاعب من داخل الفرح، تظهر تواجدها مع اللاعبين الذين تم تغريمهم وبالتالي قد يتورط اللاعبون أيضًا في غرامة مالية.

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، في المباراة المؤجلة بينهما من اليوم الحادي والعشرين من الدوري المصري الممتاز، غدا السبت.