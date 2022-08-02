زوجة مارادونا وصديقته تدخلان فِيْ مشادة حادة على الهُواء بسبب الميراث

دخلت زوجة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا وصديقها فِيْ جدال حاد أثناء تقديم عرض تلفزيوني محلي مباشر معًا.

جاء هذا الخلاف على ميراث مارادونا، رغم مرور قرابة عامين على وفاته، لكن الخلافات على الميراث مستمرة، بعد حصر أمواله وشركاته وكل ما يتعلق به.

تبادلت كلوديا فِيْلافِيْني، زوجة مارادونا السابقة، وصديقته فِيْرونيكا أوجيدا، الاتهامات على الهُواء بشأن الحق فِيْ الميراث، بعد أن التقى الورثة لمناقشة الأمر.

شاركت الصديق فِيْرونيكا أوجيدا نيابة عَنّْ ابنها الأصغر والوحيد، دييغو مارادونا، وقالت “هناك تحدثنا جيدًا، كان الوضع متناغمًا وقمنا بتقسيم كل شيء. تحدثنا أيضًا عَنّْ عمل مارادونا وكَيْفَ سيواصل الورثة القيام بذلك، الآن بعد أن رحل دييغو “.

قالت فِيْرونيكا إنها علمت بوجود مستودع فِيْ الخارج يحمل اسم دييغو مارادونا وعقود ابنتيه دلما وجيانينا فِيْ الخارج، وانتقدت منافسه “لست خائفا منك أو من بناتك. “.

ردت الزوجة السابقة بأن أجواء لقاء الورثة كانت جيدة، مضيفة “عَنّْدما شارك الأولاد الأشياء، كنا معًا وكان كل شيء على ما يرام مع جميع المحامين. لا أعلم ماذا حدث الآن.

كان كل شيء يسير على ما يرام مع جميع المحامين، حتى ظهر ماريو بودري فِيْ ذلك اليوم وقال إنني ودلما وجيانا جمعا 80 ألف دولار فِيْ دول الخليج. لا أعرف من أين تأتي هذه الكذبة. أقسم على أحفادي.

اتهمت فِيْرونيكا الابنتين، دلما وجيانينا، بتشويه صورة ابنهما، قائلة “الولد هُو ديجيتو فرناندو مارادونا، أخوك البالغ من العمر 9 سنوات. هل هُو صعب جدا بالنسبة لك لا أحب أن يتحدثوا باستخفاف عَنّْ ابني “.

توفِيْ مارادونا فِيْ نوفمبر 2022، بعد دخوله المستشفى فِيْ لابلاتا لأسباب نفسية على ما يبدو.

قال ممثل مارادونا إن حالته ليست خطيرة، وبعد يوم واحد خضع لعملية جراحية طارئة فِيْ الدماغ لعلاج ورم دموي تحت الجافِيْة، وخرج من المستشفى فِيْ 12 نوفمبر بعد عملية جراحية ناجحة، ولكن فِيْ 25 نوفمبر 2022، توفِيْ مارادونا عَنّْ عمر يناهز 60 من نوبة قلبية فِيْ منزله فِيْ تيغري، بوينس آيرس.

وفِيْ بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، غرد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم “نأسف بشدة لوفاة أسطورتنا، سيبقى دائمًا فِيْ قلوبنا”، بينما أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام فِيْ البلاد.