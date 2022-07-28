زوجة محمد رحيم تفتح النار على رغدة بعد تصريحها عَنّْ أسد كارول سماحة

لم ينته موضوع الفِيْديو كليب الذي نشرته النجمة اللبنانية كارول سماحة وهِيْ تحمل أسداً صغيراً، وكانت بدايته هدية من الملحن المصري محمد رحيم بمناسبة عيد ميلاده، قبل أن تعود الفنانة وتنفِيْ ذلك. . .

رافق ذلك ردود فعل أطلقتها الإعلامية المصرية نشأت الديهِيْ، عبر برنامجها التلفزيوني، عبر تصريح مدير الإدارة المركزية لحدائق الحيوان فِيْ مصر، الدكتور محمد رجائي، للفنانة السورية رغدة، التي بعث بها رسالة طويلة للنجمة اللبنانية تنتقدها لوجود أسد صغير فِيْ منزلها، حسب اعتقاده.

لكن مدرب الأسود، أنوسة قوتة، زوجة الملحن المصري محمد رحيم، هاجمت رغدة بعد رسالتها حول قضية أسد كارول قائلة مساء الخير يا أستاذ رغدة. أطلب منك التحقق من معلوماتك. قبل كتابة أي منشور عَنّْ رعاية الحيوانات البرية لأن هذه هِيْ معلوماتك عَنّْ الحيوانات الأليفة “.

وأضاف “الأستاذة كارول طلبت مني صورة وفِيْديو مع الأسد فِيْ بيتي، وعملي تاج فِيْ الصورة والفِيْديو. من الطبيعي أن يتعب أي شخص مثقف مثقف مثلك ويقرأ من المصدر. (صفحة كارول سماحة على انستجرام كارول سماحة) ليست من أخبار ملفقة أو حتى من صفحة زوجي كاتب الأغاني (محمد رحيم) كانت نعمة لكَمْ هذا الأسد، حديقة خاصة مرخصة وسيرك مملوك لي ولعائلتي لأنني مدرب دولي والأكاديمية واتحاد المفترسين “.

أوضح أنوسا كوتا “نشكرك على قيامك بالدعاية لنا، وهذا الأسد يعيش معي. زوجي مؤلف أغاني عالمي ويحتل المرتبة العشرة الأولى فِيْ العالم. إنه ليس شخصًا متعلمًا. .

وكانت الفنانة رغدة قد هاجمت ما فعلته كارول سماحة، بقبولها جروًا كهدية فِيْ عيد ميلادها، مؤكدة أنها بحاجة إلَّى مزيد من العَنّْاية، خاصة أنها فِيْ هذه المرحلة تعتمد على الرضاعة الطبيعية.

قالت رغدة لكارول “هل تعلمين، أيتها الفنانة اللطيفة بصوت مخملي، أن أشبال الأسود يجب أن ترضعها أمهم لمدة ثلاثة أشهر وأحيانًا أطول هل هِيْ نيتها وقدرتها وفراغها أن تتولى دور والدتها وأشارت إلَّى أن إطعامه صناعياً يستغرق وقتاً مع شربها البطيء، متسائلة “هل لدى كارول الصبر والوقت لتحمل هذا”

كَمْا أكدت الفنانة السورية أن رعاية الجرو مسؤولية كبيرة لا يمكن أن تتحملها “فنانة لطيفة مثل سماحة”، خاصة فِيْ حالة مرضها، باستثناء عدم وجود طبيب ليحضر لها فِيْ ذلك الوقت، منذ ذلك الحين. إنه حيوان ليس حيوانًا أليفًا ويحتاج إلَّى خبرة فِيْ التعامل معه، وبالتالي، كَيْفَ ستشعر بالأمان فِيْ حالة نموه فِيْ ذلك الوقت، ويضيف “أم تخطط لوضعه فِيْ قفص حديدي”

وأبدت استغرابها من إجبار قلبها على انتزاع الشبل من والدتها فِيْ هذا العمر، خاصة وأن الأسود معروف عَنّْها أنها قريبة ومترَابِطْة اجتماعياً وليست كباقي الحيوانات الشرسة كَمْا طلبت منها ورغبتها. أشكر الملحن على هذه الهدية التي وصفها بـ “الكارثة”، وإعادتها إليه.

وختم رسالته بسؤال الملحن محمد رحيم سؤالاً “كَيْفَ يمكن لفنان بحس رقيق أن يفصل نفسه عَنّْ حاسته الإنسانية”

وعادت رغدة وأكدت أنها لم تغضب الفنانة كارول سماحة، مشيرة إلَّى أنها لامتها “عتاب العشاق”، وهنأتها بعيد ميلادها، بعدما أوضحت كارول مدى شعبية هذه الهدية خلال الساعات الماضية.

وقالت رغدة، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم”، إنها لا علاقة لها بما أوضحته كارول سماحة لاحقًا أو كشفت كواليس وجود هذا الأسد داخل المنزل أثناء احتفالها بعيد ميلادها، مضيفة “ما رأيته فِيْ فِيْديو علقت عليه ولا علاقة لي بأمور أخرى “.

وتابعت رغدة قائلة “أليست هناك دعوة وراء الكواليس عَنّْدما ينشرون شيئًا لتوضيح هذا … كل الناس شاهدوا الفِيْديو، لكن ما رأيناه كان عكس ما بعد التوضيح … رأينا أنها تلقت أسدًا صغيرًا كهدية ولم يكن لدي أي تعليق على ذلك من قبل “.

وأشار “كان يجب أن يقولوا ما قالوه، ولم أؤذي أحداً. كنت أحمل كارول بكل الاحترام والتقدير، وأثنت عليها وأخبرتها بما أعرفه عَنّْ تلك القصص “.

يأتي ذلك بعد أن أوضحت كارول سماحة فِيْديو ظهُورها مع الشبل، عبر حسابها على إنستجرام، لكشف ملابسات الحادث وفشلها فِيْ اقتناء الأسد، وكتبت من أجله هذا الأسد الصغير يعيش مع والدته فِيْ. السيرك القومي المصري وليس داخل منزلي “.

وأضافت سماحة “المرأة التي كانت تصور الفِيْديو هِيْ مدربة الأسد، وهِيْ تعالجه لأنه يعاني من مشاكل صحية منذ ولادته”. الفِيْديو ليس حقيقيا. إنها مزحة بمناسبة عيد ميلادي وأنني أسد “.

وأوضح أيضا “كنت أعانق الأسد ولا أرى أي ضرر فِيْ هذا الفِيْديو ولن أحذفه. اهدأ. شكرا لصديقي العزيز محمد رحيم وزوجته مدرب الأسد الشهِيْر أنوسا كوتا”. . “