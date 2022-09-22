من هي زوجة نور هشام سليم ويكيبيديا السيرة الذاتية،تداول في الساعات القليلة الماضية قصة نورا ابنة الفنان القدير البارز المصري هشام سليم التي تحولت الى رجل بسبب خلل في الهرمونات الجنسية لديها مما اثارت جدل واسع بجمهورية مصر العربية وتعرض نور نجل الفنان المصري هشام سليم لانتقادات كبيرة على نطاق واسع وان والده من اشهر الفنانين المعروفين والبارزين بجمهورية مصر العربية والتي انتشر خبر وفاته صباح اليوم الخميس 22 سبتمبر لعام 2022م.

سيرة نور هشام سليم الذاتية

نور هشام سليم شاب من أصول مصرية وجنسية. وهو نجل الممثل المصري هشام سليم وحفيد الفنان الشهير صالح سليم. يُعرف باسم نور، لكن اسمه الحقيقي نورا. يبلغ حاليًا من العمر سبعة وعشرين عامًا، أما عن شهرته فقد جاءت بعد أن أعلن عن رغبته في الخضوع لعملية تحول جنسي، وقد أجرى هذه العملية بالفعل وتحول من أنثى إلى ذكر، وحظي فعله بالعديد من السلبية. ردود الفعل، خاصة أنه يعتبر نجل الفنان الشهير هشام سليم. وقد قوبل هذا بانتقاد واسع، ولا تزال هذه القصة موضع جدل حتى الآن.

نور هشام سليم ويكيبيديا

في ظل الحديث عن الشاب المصري نور هشام سليم نقدم لكم المعلومات التالية عنه وعن حياته الشخصية

الاسم الكامل نورا هشام صالح سليم. الإسم المستعار نور سليم. اسم الأب هشام سليم. اسم الأم ميرفت النحاس. تاريخ الميلاد 1995 م. مكان الميلاد القاهرة – جمهورية مصر العربية. العمر 27 سنة. الجنسية المصرية. الديانة مسلم. الحالة الاجتماعية مرتبط. الزوجة غير معروفة. التحصيل الدراسي غير معروف. اللغة الأم العربية لغات أخرى الإنجليزية. الشهرة التحولات الجنسية.

حساب نور هشام سليم إنستغرام

ولا تعرف وسائل الإعلام زوجة الشاب المتحولة جنسيا نور سليم، لكن المعروف أنها حفيدة الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده. ما حرم في الدين الإسلامي ومخالف لقواعد ومعتقدات المجتمعات العربية.

زوجة نور هشام سليم ويكيبيديا

بدأت قصة تحول نور هشام سليم عندما كان في الثامنة عشرة من عمره عندما كان في بريطانيا حيث تأثر بالتقاليد الغربية وبدأ يفكر فيها بجدية وشعر أن جسد المرأة لا يليق به ولا تشعر به. مرتاح لكونه أنثى، فقرر أن يتحول ويتناقش مع والديه في الأمر، وبالفعل استطاع أن يخضع لعملية تحول، وتحول من أنثى إلى ذكر، وهذا عرّضه لموجة من الانتقادات الكبيرة. خاصة وأن ما فعله كان مخالفًا لتقاليد المجتمعات العربية، ولم يكن هناك سبب طبي يجعله يمر بالتحول.

قصة تحول نور ابنة هشام سليم

يتفاعل الشاب نور هشام سليم بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم الانتقادات السلبية التي يتعرض لها، إلا أنه يفضل دائمًا التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، وقد يتفاعل بشكل خاص على موقع Instagram الذي يحظى بآلاف المتابعين، حيث يتابعه متابعوه. دائما مشاركة صوره الشخصية ومقتطفات من حياته، وللدخول إلى الحساب الرسمي لنور هشام سليم، يرجى زيارة الرابط التالي.

نور هشام سليم المتحول جنسياً والتي تلقى الكثير من الانتقادات من الاشخاص بجمهورية مصر العربية ومتزوج من حفيدة الممثلة والمشهورة فيفي عبده ولكن لم يتم التعرف على اسمها حتى اللحظة وكانت بداية قصة تحول نور هشام سليم الى رجل بسبب الخلل في الهرمونات عنده وهو بعمر 18 سنة عندما كان في المملكة المتحدة البريطانية.