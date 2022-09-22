زوجة هشام سليم السيرة الذاتية ، تصدرت خلال الساعات القليلة الماضية محركات البحث حول من هي زوجة الفنان هشام سليم السيرة الذاتية ، والذي يعد من الفنانين الذين حظيوا بشهرة واسعة داخل عالم الفن ، كما كان يتحدث الفنان هشام سليم بشكل مستمر عن زوجته في جمسع المنتديات السينمائية ، والمقابلات الصحفية التي قام بإجرائها ، معبرًا عن مدى تعلقه وحبه لها، رغم انفصال الثنائي عن بعضهما منذ عدة سنوات، تابعوا معنا .

من هو هشام سليم

الفنان هشام سليم فنان من أصول وجنسية مصرية، في عقده السابع، اخترق مجال العمل الفني منذ أن كان طفلاً في سن العاشرة، ثم حصل هشام سليم على درجة البكالوريوس في علوم السياحة عام 1981 من عام ثم هاجر جامعة القاهرة بعد ذلك هشام لعدة سنوات للعمل لحسابه الخاص في المملكة المتحدة، حتى عام واحد لمواصلة عمله الفني، والجدير بالذكر أن أول أهم عمل للفنان المصري هشام سليم هو فيلم تزوير أوراق رسمية، وهو فيلم عندما يتكلم الصمت، ومسلسل الراية البيضاء، بالإضافة إلى مسلسل “ليالي الحلمية”.

زوجة هشام سليم – ويكيبيديا

تزوج الفنان هشام سليم مرتين، وفي المرتين لم يدم الزواج طويلا، والجدير بالذكر أن زوجته الأولى هي ميرفت النحاس، وهي مصرية الأصل والجنسية. الانفصال تزوجت السيدة نادية الغالب وهي سعودية الأصل والجنسية، والجدير بالذكر أن الزوجتين من خارج الوسط الفني.

هشام سليم السيرة الذاتية

وفيما يلي أهم وأبرز المعلومات المتعلقة بالفنان المصري هشام سليم

الاسم الكامل هشام محمد صالح سليم.

الاسم المستعار هشام سليم.

تاريخ الميلاد 27 يناير 1958 م.

مكان الميلاد القاهرة – جمهورية مصر العربية.

مكان الاقامة القاهرة – جمهورية مصر العربية.

الجنسية المصرية.

الديانة مسلم.

الحالة الاجتماعية منفصل.

الزوجة ميرفت النحاس نادية.

بنون نور، زين الشرف، أنا منقسم.

التحصيل الدراسي تخرج من كلية السياحة والفنادق.

الما الأم جامعة حلوان.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية واللهجة المصرية

المهنة ممثل.

أعمال الفنان هشام سليم

قدم الفنان هشام سليم عددًا كبيرًا جدًا من الأعمال الفنية، ومن أهمها وأبرزها ما يلي

هجوم مضاد.

شعب الإسكندرية.

مطيع

ليالي الحلمة.

الاسم المؤقت.

امرأة في زمن الحب.

يوم مهران

مدينة هوانم جاردن.

45 يوما.

خيانة مبررة.

انت عمرى.

عاصفه.

المضي قدما في القتل.

إم إمبراطورية.

مرض هشام سليم

يذكر الفنان هشام سليم طبيعة مرضه خلال عدة لقاءات تلفزيونية مؤخرا، ومن خلال البحث تبين أنه يعاني من مرض السرطان، لكن حالته الصحية الحالية كما وصفها مستقرة، والأمور الطبية تحت السيطرة. على عكس ما تردد في الآونة الأخيرة من أنباء عدة عن تدهور صحته.

عمر الفنان هشام سليم

يبلغ الفنان هشام سليم نحو 69 عامًا، حيث وُلد في القاهرة يوم 27 يناير 1958 في محافظة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية. بالاشتراك مع فاتن حمامة، حتى امتنع مؤقتًا عن تقديم أي عمل فني حتى يكمل دراسته، حتى ينهي مرحلته الجامعية ؛ ثم بدأ التمثيل مرة أخرى.

يعتبر الفنان هشام سليم أحد الفنانين الذين يعدو بمثابة الوفاء الى زواجاتهم ومثال الحب والاحترام لها ، كونه كان وما زال متعلق بزوجته ويتحدث عن حبه له في جميع اللقاءات التي يجريها سواء في اعماله الفنية أو غيرها من مقابلات الاعلام ، وهو متزوج مرتين أحدهم مصرية والاخرى سعودية وكلاهما لم يدوم طويلاً فترة الزواج مع الفنان هشام سليم