كيف أخلي زوجي يجي يأخذني من بيت أهلي ،تحصل العديد من المشاكل بين الزوجين لاسباب متنوعة وتنتهي الى ذهاب الزوجة الى بيت أهلها بسبب الخلاف ،مما يدفع الكثير من السيدات للبحث عن الطرق التي تجعل الزوج يأخذها من بيت أهلها ويرجعها الى بيته والاعتذار من زوجها كذلك تتردد الكثير من العبارات التي تستخدمها الفتيات للتعبير عن الاعتذار والاشتياق لزوجها.

كيف أجعل زوجي يأتي ويأخذني من منزل عائلتي

هناك بعض الطرق العزيزة التي يمكنك من خلالها محاولة جعل زوجك يأتي إلى منزل أسرتك بعيدًا عنك إلى منزلك مرة أخرى، لكن عليك التخلي عن الحكمة عند تنفيذها حتى لا تثير غضب زوجك وتأتي محاولاتك. نتائج عكسية لا نريدها، لذا اتبع

تواصل معه مباشرة

ننصحك عزيزتي في حال كان لديك رغبة صادقة في لم شمل أسرتك والعودة مرة أخرى لتستقر في منزلك، للتواصل مع زوجك بشكل مباشر وللتفهم والتحدث سويًا عن بعض الحلول والمقترحات التي من خلالها المشكلة يمكن حل الخلافات بينكما للحفاظ على استقرار الأسرة.

لكن قبل تنفيذ هذه الخطوة، عليك أولاً أن تسأل نفسك، هل يتمتع زوجك بدرجة من الفهم تمكنك من القيام بذلك دون أن يتسبب اتصالك في نتائج سلبية، لأنك وحدك، يا جميلتي، تعرف شخصية زوجك وتمتلك مفاتيحه.

استأجر وسيطًا بينكما

يعتبر إدخال وسيط وثيق وموثوق به للتوفيق بينك وبين زوجك من أهم الحلول التي أثبتت جدواها لإنهاء الخلافات الزوجية والسيطرة عليها. يمكن للوسيط أن يجمع وجهات النظر بينكما، ولكن كن دقيقا جدا يا عزيزي، عند اختياره، من المهم أن يكون شخصا حكيما وقريبيا من الدرجة الأولى.

إذا وقع اختيارك على شخص يكرهك للأبد ويحب أن يفصل بينكما، فتأكد من أنه سيسبب لك مشاكل وخلافات أخرى وسيزيد الأمور سوءًا.

كوني مهذبة مع أسرة زوجك واقترب منهم

تعتبر أسرة زوجك أكثر الأشخاص تأثيراً عليه وعلى قراراته، خاصة في وقت الخلاف بينكما. طبعا سيقضي معظم وقته معهم حتى تتمكني من التواصل معهم والاقتراب منهم وتقديم كل الاحسان والخير لهم وتبين لهم حسن نواياك وحبك لهم وصفاتك الحسنة عند زوجك. يرى حسن معاملتك وتقديرك لهم من أجله سيكون قلبه هادئًا نحوك وسيأتي إليك ليعالجك ويعيدك إلى المنزل.

وإذا كنت تثقين يا سيدتي بأهل زوجك وحبهم لك ورغبتهم في المصالحة بينك وبين حرصهم على استقرار منزلك، وأن هذا لن يقلل من قدرتك معهم ومع زوجك، فأنت يمكن التحدث معهم حول الخلاف بينكما، حيث قد تتمكن أسرته من تقريب المسافات والمصالحة بينكما.

استخدام الأطفال كحلقة وصل بينك وبين زوجك

إذا كنت تريد أن يأتي زوجك إلى منزل عائلته ليأخذك وهناك أطفال بينكما، فأنت بالفعل محظوظ. يمكنك جعل أطفالك يتحدثون على الهاتف مع والدهم ويكسبوا قلبه بإخباره عن حزنهم لابتعادهم عنه، وعن رغبتهم في العودة إلى منزلهم والعودة إلى الأجواء العائلية مرة أخرى، وبالطبع سيكون قلب الزوج حنونًا لك ولأولادك سيأتي ليأخذك إلى المنزل.

يمكنك إرسال رسائل إلى زوجك ليأتي إلى منزل أسرتك ليأخذك

بعد التعرف على إجابة كيف أترك زوجي يأتي ويأخذني من منزل عائلتي، نذكر أنه يعتبر اقتراحًا بإرسال بعض العبارات إلى زوجك لتهدئة الخلاف بينكما وجعله يأتي إلى منزل عائلتك. لنأخذك إلى منزله من أفضل الحلول المثبتة في مثل هذه المواقف، وإليك بعض الجمل والعبارات التي يمكن إرسالها إليه، اتبعني:

زوجي الحبيب نجلس معا ونناقش الخلافات بيننا لنحاول إيجاد الحلول التي ترضينا.

زوجي العزيز هل تعتقد أن ما بيننا يستحق الإهمال إلى هذا الحد أعتقد أن بيتنا وعائلتنا يستحقان التماسك أكثر من ذلك ومواصلة طريقنا معًا ونسيان أي خلاف يؤثر على استقرار عائلتنا.

زوجي العزيز، دعني أخبرك أنني فكرت مليًا في الاختلافات التي ربما تكون قد نشأت بيننا، وأعدك بمحاولة التغيير، لقد وجدك على حق.

زوجي، أعلم أن الوقت قد فات بالنسبة لك، لكن دعني أخبرك أنني فهمت نيتك جيدًا، فاغفر لي يا عزيزي، وامنحني فرصة للتعويض عما حدث.

زوجي الحبيب، أغلى هدية أعطاني إياها ربي في هذه الحياة، أفتقد حقًا وجودنا معًا، ضحكتنا، وجبة لذيذة أعددتها لك، كلمة لطيفة تخرج من شفتيك لتغازلني وتدللني. انا لم اصبح ابنتك الاولى وحبيبتك اشتقت لبيتي لا شيء في الحياة له معنى او طعم ولون بدونك بجانبي

زوجي العزيز، ربما كنت متسرعًا وبالغت في ردة فعلي عندما غادرت منزلي، لكن دعنا نفكر ونشرح لي ما حدث، فقد يكون لديك وجهة نظر لم أفهمها بعد. دعونا نحاول الحفاظ على استقرار عائلتنا.

زوجي العزيز أعلم كم أنت غاضبة مني ولكن الغضب لن يساعد شيئاً ولن نتوصل إلى أي حلول، فحاول أن تشرح لي وجهة نظرك وتقريب المسافات بيننا حتى نصل إلى الحل الأفضل. .

زوجي يتركني مع أهلي وأنا حامل فماذا أفعل

كثيرا ما يجهل الزوج مدى حاجة زوجته لوجوده بجانبها أثناء حملها، فيتركها مع أهلها في حالة حدوث أي خلاف بينهم، تاركًا أهلها لرعاية شؤونها، بدلًا من أخذه. الاعتناء بها والوقوف بجانبها، وهذا الأمر يزعج الكثير من الزوجات، لذا اتبع:

عليك أن تفهم جيدًا الزواج المبني على الاحترام بين الطرفين. اسمح لأحدكما بالتغلب على الطرف الآخر.

اختاري الوقت المناسب لمواجهة زوجك بالأخطاء التي ربما يكون قد ارتكبها في حقك.

من المهم لكلا الزوجين وضع حدود واضحة والالتزام بها طوال حياتهم.

حاولي الوصول إلى أسباب الخلاف الدائم بينك وبين زوجك وتجنبيها تمامًا حتى تعيشي بسعادة.

إذا كنتِ عنيدة بشأن زوجك، فتخلي عن عنادك وتعلمي من أخطائك لبناء أسرة صحية.

نصائح لمن يهمل زوجها عندما تذهب لأسرتها

هناك بعض النصائح المهمة التي يمكن أن نقدمها لكل من يعاني من إهمال زوجها لها إذا ذهب إلى منزل عائلتها:

استعيني بذكاء المرأة في التعامل مع زوجك، ولا تبدي له اهتمامك وتجعليه يشعر أنك مشغولة قليلاً معه ببعض الأمور.

لا تتسرع في الرد عليه عندما يتصل بك وتتأخر في الرد على رسائله أيضًا، فاجعله يلاحظ أنك رأيت رسالته ولم ترد عليه إلا بعد مرور وقت قصير، لأن هذا هو. من فنون الاستجابة التي يجب أن تتعلمها جيدًا.

لا تبالغ في محاولاتك للتواصل معه ولا ترسل له رسائل نصية كثيرة، يكفي إرسال رسالة واحدة حتى لا تشعره بالملل منك.

حاولي السيطرة على غضبك وعدم إظهاره لزوجك إذا قام ببعض التصرفات التي تزعجك، وحاولي أن تكوني لطيفة في التعامل معه.

اجعلي زوجك يشعر بأنك سعيدة جدًا لوجودك مع عائلتك واجعليه يسمع ضحكتك وسعادتك كعائلة رائعة وسعيدة.

احذري من إخبار زوجك بتفاصيل يومك مع عائلتك، لكن اجعلي علاقتك بأسرتك منطقة غامضة يحاول زوجك الوصول إليها.

اتركي عطرك الخاص والمميز في ملابس زوجك ليشعر بالحنين لك.

كيف أخلي زوجي يجي يأخذني من بيت أهلي بالإضافة الى استخدام الكلمات المحترمة أثناء الحديث مع الزوج وإشعاره بعدم القدرة على بعده والاشتياق اليه وعدم إظهار الغضب باتجاه الزوج والتعامل بلطف واحترام ومشاركة كافة تفاصيل يومك مع زوجك.