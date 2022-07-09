زوج آمال أبو المجد يضربها فِيْ الشارع.. وتعلق حاول يجهضني وأنا حامل فِيْ 3 شهُور

أحدثت المصرية الشهِيْرة “تيك توك”، أمل أبو المجد، حالة من الارتباك بعد إعلانها تعرضها للضرب على يد زوجها فِيْ الشارع، ووثقت الحادث بمقاطع فِيْديو.

ونشرت أبو المجد مقاطع فِيْديو عبر ميزة الستوري تتحدث فِيْها عَنّْ تعرضها للاعتداء من قبل زوجها أحمد جوبا ومحاولة إجهاض.

كتبت “يؤسفني أن أخبرك أن جوزي أحمد الذي كان الجميع يراه، يحبني. هل هُو من يحب هل رأيت الرجولة ما رأيك أرادت إجهاض الجنين”.

عادت أمل أبو المجد وتحدثت عَنّْ أزمتها عبر وسائل الإعلام المصرية المحلية قائلة “كان ذلك قبل 4 أيام لم أستطع مشاركة تفاصيلها بسبب شدة الألم بعد الضرب المبرح الذي تعرضت له، خاصة لأن أنا فِيْ الشهر الثالث من الحمل »، مشيرة إلَّى أن الخلافات بدأت بمطالبة إيلا زوجها بصرف المال عليها وعلى المنزل.

وأشارت إلَّى أن زوجها يعمل مدربًا بدنيًا، وبعد الزواج رفض الاستمرار فِيْ عمله وقرر الاعتماد عليها فِيْ مصاريف المنزل، مبررًا أنها تنفق فِيْ المنزل ولا يحتاج إلَّى العمل.

ولفتت إلَّى أنه طلب منها تصوير مقاطع فِيْديو مزحة على موقع يوتيوب لزيادة الأرباح وتقسيمها بالتساوي بينهما، لكنها رفضت.

وأضاف أن الأمر بالنسبة له مجرد “لعَنّْة وزواج مصلحة”.

وعَنّْ حادثة الشجار التي انتهت بالضرب فِيْ الشارع، قال أبو المجد “حادثة جرها وضربها كانت لأنها أرادت أخذ هاتفه الذي كانت قد اشترته منه منذ فترة بعد أن هدده بذلك. عائلته”.

وأضافت أنها عَنّْدما وجدته تحت المنزل فِيْ انتظارها قالت له “أريد الهاتف الذي أحضرته لك مع أموالي وأنت تهددني وأهلي”.

وأشار إلَّى أنه كان متوقعا أن يتحدث معها كأي زوج ويذهب للتحدث معها بعقلانية، لكنها صدمت من الضرب والجر، حيث علق الناس، “قلنا أن حادثة المنصورة ستتكرر مرة أخرى”.

من جهته، كسر زوج أمل، أحمد جوبا، صمته بنشره قِصَّة على إنستجرام، فكتب “يا جماعة، لن أقول الحَقيْقَة لأن الحَقيْقَة التي تراها ليست كاملة”.

وأضاف “سأتحدث فِيْ قِصَّة واحدة أو اثنتين فقط. سأقطع الكثير من الأشياء فِيْها، لأن آمال نسائي لا تزال نسائي، وكل ما تراه هُو جزء صغير من الفِيْديو بأكَمْله “.

أمل أبو المجد اشتهرت “بلوجر” على منصات تيك توك وانستجرام، وتزوجت قبل عام تقريبا، بعد قِصَّة حب رائعة، وانتشر خبرها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت اشتهرت برقصها فِيْ اغنية “غيري مني والي”.