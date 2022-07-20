زوج الدكتورة خلود يهديها فِيْلا فخمة بالأردن.. والفاشينيستا توثق الأجواء

قدمت عارضة الأزياء فِيْ مجال الأزياء وعروض الأزياء، أمين الغباشي، هدية لزوجته الكويتية الدكتورة خلود الفاشينيستا، والتي كانت عبارة عَنّْ عقار سكني “فِيْلا”، فِيْ العاصمة الأردنية عمان.

وثقت الدكتورة خلود، عبر قناتها على يوتيوب، فِيْديو يوثق تفاصيل العقار السكني “الفِيْلا” التي قدمها لها زوجها، وكشف تفاصيله.

مع دخول الثنائي إلَّى العقار الفخم متعدد الطوابق، كشفت الدكتورة خلود عَنّْ الديكور الكلاسيكي والمفروشات الراقية والمنظر الذي يطل عليه المنزل. يمكننا أن نسمع خلود تقول لأمين “إذا كان هذا هُو منظر المطبخ، فأنا أعمل معك كل يوم”.

كَمْا تفقدت الدكتورة خلود غرف أطفالها وغرفتها المزينة بتمثال مضيء على شكل رجل يحمل ثلاث كرات مضيئة.

أقامت خلود حفلاً بسيطاً فِيْ فِيْلتها الجديدة، بحضور مجموعة من مشاهِيْر مواقع التواصل الاجتماعي، منهم الفنان الفلسطيني نويل خرمان، والفنان الأردني نجم السلمان وغيرهم.

احتفلت مصممة الأزياء الكويتية مؤخراً بعيد زواجها السادس على عارضة الأزياء الأردنية أمين غباشي، بمشاركة أبنائها خلود وليان وخالد وليليان.

فِيْ ذكرى زواجها، ارتدت الدكتورة خلود فستان زفاف أبيض، وكانت مهتمة بتنسيق ملابسها مع ملابس أطفالها من حيث الألوان.

وعلق الفاشي الكويتي قائلاً “أظهر للعالم قلب عائلتي .. لقد وهبتهم رَابِطًْا يميل إلَّى العالم وهم لا ينحنون”.

كانت تغازل زوجها أمين الغباشي قائلة “باركني الله بك وعلمت أنك أجمل ما فِيْ قدري، ستبقى قمرًا مشرقًا فِيْ حياتي، لقد أعطيتني الرَابِطْة، رَفِيق.” يا حبيبي وطوال حياتي “.

خلود الزهر من مواليد 18 ديسمبر 1988. هِيْ مواطنة كويتية درست لنيل شهادة الطب البشري. اشتهرت فِيْ السنوات الأخيرة بكونها مصممة أزياء كويتية. لقد جذبت العديد من المتابعين الذين يفضلون اتباعها بدقة أكبر.

انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي من طبيبة إلَّى مصممة أزياء بعد أن اكتسبت شهرة كبيرة فِيْ العالم العربي.