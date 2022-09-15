من هو زوج إلهام علي الأول ويكيبيديا، تعتبر الفنانة اللامعة والبارزة إلهام علي من ابرز الشخصيات الناجحة في المملكة العربية السعودية والتي قدمت الكثير من الاعمال المختلفة طوال مسيرتها الفنية وحققت شهرة واسعة حوال العالم من خلال اعمالها الفنية المميزة وتبلغ من العمر حوالي 37 سنة وهي من اصول سعودية وشاركت في الكثير من المسلسلات والافلام المختلفة مما ساعدها في شهرتها الواسعة بالوطن العربي.

إلهام علي ويكيبيديا

إلهام علي ممثلة سعودية من مواليد 31 أغسطس 1985 م في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية. بعد ذلك، انتقلت لتقديم برنامج على القناة السعودية الأولى، كما شاركت في عدد من المسلسلات والأفلام والمسرحيات على مدار السنوات الماضية. يمكن تلخيص سيرة الفنانة إلهام علي في النقاط التالية

الاسم إلهام علي.

مولود 31 أغسطس 1985.

العمر 37 سنة.

الجنسية السعودية.

مكان الميلاد الظهران، المملكة العربية السعودية.

الاقامة البحرين.

الديانة مسلم.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج خالد صقر.

عدد الاطفال الهام علي غير معروف.

زوج إلهام علي الأول ويكيبيديا

تكثر التساؤلات حول شخصية زوج إلهام علي الأول. في الحقيقة لا توجد معلومات عن زواج الفنانة إلهام علي من غير زوجها الحالي الفنان خالد صقر، حيث فضل الزوجان إبقاء علاقتهما بعيدة عن الأضواء لفترة طويلة، ولم تفصح إلهام علي عن أي شيء. معلومات عن زواجها من أي من متابعيها. أو جمهورها، واكتفت بالإعلان فقط أنها ستتزوج من فنان سعودي اسمه خالد، مما زاد من فضول الجمهور والمتابعين، وبدأت الكثير من عمليات البحث المتعلقة بالفنانة السعودية، ومن أبرزها. هذه العمليات زوج إلهام علي.

خالد صقر السيرة الذاتية

خالد صقر، ممثل سعودي شاب، من مواليد 3 أكتوبر 1990، بدأ مشواره الفني عام 2011 في عدد من المسلسلات السعودية، وبعدها شارك في عدة أفلام قصيرة (شقة 6، الفيلم الكاذب)، بالإضافة إلى أعماله المتنوعة. شارك في المسرح والبرامج، وحصل صقر على عدة جوائز أبرزها جائزة أفضل ممثل في مهرجان الشباب السينمائي عن أفلامه (الكمان، عطوي)، وفيما يلي أبرز المعلومات عن خالد صقر من خلال النقاط التالية

الاسم خالد صقر.

مولود 3 أكتوبر 1990.

مكان الميلاد السعودية.

العمر 31 سنة.

جنسيتي سعودية.

مكان الاقامة المملكة العربية السعودية.

الديانة مسلم.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة إلهام علي.

علاقة حب إلهام علي وخالد صقر

قالت الفنانة إلهام علي في لقاء صحفي معها إحدى المجلات، هي وزوجها خالد صقر، عن علاقتهما ببعضهما، حيث يقولون أنهما تعرفا على بعضهما البعض أثناء العمل سويًا وظهرت مشاعر بينهما وتزوج من بعضهم البعض

زواج الهام علي وخالد صقر

بعد تواصل صقر مع والد إلهام علي، تم تحديد موعد الزواج، والذي كان حفلًا بسيطًا ومقتصرًا على الأسرة والأقارب فقط، خاصة وأن الزواج تم أثناء تفشي وباء كورونا المستجد، وسعت إلهام إلى ذلك. إخفاء هوية الزوج لفترة طويلة، لكن هذه السرية لم تدم طويلاً، حيث بدأت المواقع الإخبارية ومتابعي الفنانة بالبحث عن شخصية الزوج، خاصة أنها أعلنت عبر حسابها الشخصي أنها مرتبطة به. فنانة سعودية تدعى خالد، ولم تفصح عن أي معلومة أخرى، لكن سرعان ما تمكن الجمهور والصحافة من التعرف على شخصية الفنان خالد صقر.

أبرز أعمال إلهام علي

شاركت إلهام علي خلال مسيرتها الفنية في عدد من الأعمال الفنية المختلفة من مسلسلات وأفلام ومسرحيات، من أبرزها ما يلي

سنة الإنتاج مسلسل سنة الإنتاج الفلم سنة الإنتاج المسرحية 2014 حنين الصحاري 2017 طفل 2015 خميس كماش 2014 حب مجنون 2022 المسافة صفر 2016 فندق سيليبريتي 2015 طريقة المعلمات 2022 بلال السادس 2017 ميلينا، حركة المرور 2016 بين عشية وضحاها 2022 الرماد مان 2022 عن بعض الناس 2016 خمس فتيات 2022 نضج – – 2017 اماني عمر – – – – 2017 حب بلا حدود – – – – 2022 كتلة الغشمره – – – – 2022 مع مشاركة القلم – – – – 2022 العاصوف 2 – – – – 2022 بدون مرشح – – – – 2022 اتجاه خاطئ – – – – 2022 مخرج 7 – – – – 2022 مهووس – – – – 2022 ممنوع التجوال – – – – 2022 اختطاف – – – – 2022 سندس – – – –

أهم أعمال خالد صقر

على الرغم من المسيرة القصيرة التي بدأها خالد صقر منذ عام 2011 حتى الآن، فقد قدم عددًا لا بأس به من الأعمال المتنوعة، بين المسلسلات والأفلام والمسرحيات، كان من أبرزها ما يلي

سنة الإنتاج مسلسل سنة الإنتاج الفلم سنة الإنتاج المسرحية 2015 موبوء 2016 دمعة حمراء 2022 كيف حالك 2016 ايضا 2016 صورة شخصية 2 2022 ابو قذاه 2016 فيلم الكذب 2016 42 يومًا – – 2016 300 كم 2017 بشري – – 2016 شقة 6 2022 الإنسان 2 – – 2017 المغادرين 2022 بدون مرشح – – 2022 اختياري 2022 على الجانب – – 2022 كأس ماري 2022 عندما يكتمل القمر 2 – – 2022 ولد ملكا 2022 ضحايا الحلال – – 2022 شحانه 2022 اختطاف – – 2022 المسافة صفر – – – –

تعتبر الممثلة السعودية الناجحة والمميزة السعودية إلهام علي من اشهر الفنانين بالمملكة العربية السعودجية والتي استطاعت من تحقيق قاعدة جماهيرية واسعة حول العالم عبر تقديمها الكثير من الاعمال المختلفة بالعالم العربي وزوجها الممثل السعودي المشهور خالد صقر والبالغ من السن نحو 31 سنة.