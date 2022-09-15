من هو زوج إلهام علي الأول ويكيبيديا، تعتبر الفنانة اللامعة والبارزة إلهام علي من ابرز الشخصيات الناجحة في المملكة العربية السعودية والتي قدمت الكثير من الاعمال المختلفة طوال مسيرتها الفنية وحققت شهرة واسعة حوال العالم من خلال اعمالها الفنية المميزة وتبلغ من العمر حوالي 37 سنة وهي من اصول سعودية وشاركت في الكثير من المسلسلات والافلام المختلفة مما ساعدها في شهرتها الواسعة بالوطن العربي.
إلهام علي ويكيبيديا
إلهام علي ممثلة سعودية من مواليد 31 أغسطس 1985 م في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية. بعد ذلك، انتقلت لتقديم برنامج على القناة السعودية الأولى، كما شاركت في عدد من المسلسلات والأفلام والمسرحيات على مدار السنوات الماضية. يمكن تلخيص سيرة الفنانة إلهام علي في النقاط التالية
- الاسم إلهام علي.
- مولود 31 أغسطس 1985.
- العمر 37 سنة.
- الجنسية السعودية.
- مكان الميلاد الظهران، المملكة العربية السعودية.
- الاقامة البحرين.
- الديانة مسلم.
- الحالة الاجتماعية متزوج.
- اسم الزوج خالد صقر.
- عدد الاطفال الهام علي غير معروف.
زوج إلهام علي الأول ويكيبيديا
تكثر التساؤلات حول شخصية زوج إلهام علي الأول. في الحقيقة لا توجد معلومات عن زواج الفنانة إلهام علي من غير زوجها الحالي الفنان خالد صقر، حيث فضل الزوجان إبقاء علاقتهما بعيدة عن الأضواء لفترة طويلة، ولم تفصح إلهام علي عن أي شيء. معلومات عن زواجها من أي من متابعيها. أو جمهورها، واكتفت بالإعلان فقط أنها ستتزوج من فنان سعودي اسمه خالد، مما زاد من فضول الجمهور والمتابعين، وبدأت الكثير من عمليات البحث المتعلقة بالفنانة السعودية، ومن أبرزها. هذه العمليات زوج إلهام علي.
خالد صقر السيرة الذاتية
خالد صقر، ممثل سعودي شاب، من مواليد 3 أكتوبر 1990، بدأ مشواره الفني عام 2011 في عدد من المسلسلات السعودية، وبعدها شارك في عدة أفلام قصيرة (شقة 6، الفيلم الكاذب)، بالإضافة إلى أعماله المتنوعة. شارك في المسرح والبرامج، وحصل صقر على عدة جوائز أبرزها جائزة أفضل ممثل في مهرجان الشباب السينمائي عن أفلامه (الكمان، عطوي)، وفيما يلي أبرز المعلومات عن خالد صقر من خلال النقاط التالية
- الاسم خالد صقر.
- مولود 3 أكتوبر 1990.
- مكان الميلاد السعودية.
- العمر 31 سنة.
- جنسيتي سعودية.
- مكان الاقامة المملكة العربية السعودية.
- الديانة مسلم.
- الحالة الاجتماعية متزوج.
- اسم الزوجة إلهام علي.
علاقة حب إلهام علي وخالد صقر
قالت الفنانة إلهام علي في لقاء صحفي معها إحدى المجلات، هي وزوجها خالد صقر، عن علاقتهما ببعضهما، حيث يقولون أنهما تعرفا على بعضهما البعض أثناء العمل سويًا وظهرت مشاعر بينهما وتزوج من بعضهم البعض
زواج الهام علي وخالد صقر
بعد تواصل صقر مع والد إلهام علي، تم تحديد موعد الزواج، والذي كان حفلًا بسيطًا ومقتصرًا على الأسرة والأقارب فقط، خاصة وأن الزواج تم أثناء تفشي وباء كورونا المستجد، وسعت إلهام إلى ذلك. إخفاء هوية الزوج لفترة طويلة، لكن هذه السرية لم تدم طويلاً، حيث بدأت المواقع الإخبارية ومتابعي الفنانة بالبحث عن شخصية الزوج، خاصة أنها أعلنت عبر حسابها الشخصي أنها مرتبطة به. فنانة سعودية تدعى خالد، ولم تفصح عن أي معلومة أخرى، لكن سرعان ما تمكن الجمهور والصحافة من التعرف على شخصية الفنان خالد صقر.
أبرز أعمال إلهام علي
شاركت إلهام علي خلال مسيرتها الفنية في عدد من الأعمال الفنية المختلفة من مسلسلات وأفلام ومسرحيات، من أبرزها ما يلي
|سنة الإنتاج
|مسلسل
|سنة الإنتاج
|الفلم
|سنة الإنتاج
|المسرحية
|2014
|حنين الصحاري
|2017
|طفل
|2015
|خميس كماش
|2014
|حب مجنون
|2022
|المسافة صفر
|2016
|فندق سيليبريتي
|2015
|طريقة المعلمات
|2022
|بلال السادس
|2017
|ميلينا، حركة المرور
|2016
|بين عشية وضحاها
|2022
|الرماد مان
|2022
|عن بعض الناس
|2016
|خمس فتيات
|2022
|نضج
|–
|–
|2017
|اماني عمر
|–
|–
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|–
|2017
|حب بلا حدود
|–
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|–
|–
|2022
|كتلة الغشمره
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|–
|2022
|مع مشاركة القلم
|–
|–
|–
|–
|2022
|العاصوف 2
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|–
|–
|2022
|بدون مرشح
|–
|–
|–
|–
|2022
|اتجاه خاطئ
|–
|–
|–
|–
|2022
|مخرج 7
|–
|–
|–
|–
|2022
|مهووس
|–
|–
|–
|–
|2022
|ممنوع التجوال
|–
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|–
|–
|2022
|اختطاف
|–
|–
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|–
|2022
|سندس
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أهم أعمال خالد صقر
على الرغم من المسيرة القصيرة التي بدأها خالد صقر منذ عام 2011 حتى الآن، فقد قدم عددًا لا بأس به من الأعمال المتنوعة، بين المسلسلات والأفلام والمسرحيات، كان من أبرزها ما يلي
|سنة الإنتاج
|مسلسل
|سنة الإنتاج
|الفلم
|سنة الإنتاج
|المسرحية
|2015
|موبوء
|2016
|دمعة حمراء
|2022
|كيف حالك
|2016
|ايضا
|2016
|صورة شخصية 2
|2022
|ابو قذاه
|2016
|فيلم الكذب
|2016
|42 يومًا
|–
|–
|2016
|300 كم
|2017
|بشري
|–
|–
|2016
|شقة 6
|2022
|الإنسان 2
|–
|–
|2017
|المغادرين
|2022
|بدون مرشح
|–
|–
|2022
|اختياري
|2022
|على الجانب
|–
|–
|2022
|كأس ماري
|2022
|عندما يكتمل القمر 2
|–
|–
|2022
|ولد ملكا
|2022
|ضحايا الحلال
|–
|–
|2022
|شحانه
|2022
|اختطاف
|–
|–
|2022
|المسافة صفر
|–
|–
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|–
تعتبر الممثلة السعودية الناجحة والمميزة السعودية إلهام علي من اشهر الفنانين بالمملكة العربية السعودجية والتي استطاعت من تحقيق قاعدة جماهيرية واسعة حول العالم عبر تقديمها الكثير من الاعمال المختلفة بالعالم العربي وزوجها الممثل السعودي المشهور خالد صقر والبالغ من السن نحو 31 سنة.