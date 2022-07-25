زوج اليوتيوبر الأمريكية دانا العتيبي قتلها طعنًا على الطريق وحاول الانتحار

أكدت مصادر دولية أن اليوتيوبر الأمريكية من أصل مغربي، دانا العتيبي، تعرضت للطعن حتى الموت على يد زوجها على طريق سريع، بعد خلاف نشب بينهما الأربعاء الماضي.

تفاصيل مقتل دانة العتيبي

تعرضت اليوتيوب البالغة من العمر 27 عامًا، والتي كانت حاملًا في شهرها الثالث، للطعن عدة مرات في H-3 بعد شجار واضح مع زوجها السابق براينت تيخادا كاستيلو، وأعلن عن وفاته في المستشفى. المستشفى لتلقي العلاج، وهو الآن محتجز.

من هي دانة العتيبي

هي من مواقع التواصل الشهيرة التي تحمل الجنسية الأمريكية، واسمها الحقيقي دانا لورا وليس العتيبي، لكنها اختارت الاسم بحثًا عن الشهرة لتوحي بانتمائها لدولة خليجية. يشتكي من مضايقته والاعتداء عليها.

واختلف المغنون في تحديد أصولها، فبينما قال البعض إنها مغربية، وزعم آخرون أنها أرجنتينية، فيما سبق لها أن أكدت أن والدها مغربي وأن والدتها كولومبية.