من هو زوج بثينه الرئيسي الحقيقي ،تعتبر من أبرز الشخصيات الإعلامية البارزة والمشهورة في التمثيل والإعلام وذلك لما تمتلكه من سيرة ذاتية ناجحة وقاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي ،بالإضافة الى حصولها على الكثير من الدرجات العلمية والجوائز والتكريمات العديدة بالإضافة الى سعيها الدائم في تطوير موهبتها والتنمية في مجال عملها ،سنتعرف خلال الاسطر القادمة على التفاصيل.

بثينة الرئيسي ويكيبيديا

تعد النجمة العمانية بثينة إسماعيل الرئيسي والمقيمة حالياً في دولة الكويت بالإضافة الى أنها من مواليد تاريخ ال9 من شهر يونيو لعام 1983م في العاصمة مسقط ،وكانت بدايتها في الإذاعة ومن ثم انتقلت الى دولة الكويت بهدف الدراسة ومن ثم البداية في مجال الفن والشهرة خلال أداءها في مسلسل (واو موتيل) والذي كان وقتها يعرض بشكل أسبوعي على قناة الرأي الكويتية.

من هو زوج بثينه الرئيسي الحقيقي

يتسائل الكثير من الجمهور الكويتي والعربي عن معلومات أكثر حول زوج الإعلامية بثينة الرئيسي وذلك بعد تداول الكثير من رواد السوشيال ميديا بعض من أسماء شخصيات مشهورة في البلاد ،الجدير بالذكر أنه لم ترد أي معلومات حول هوية زوجها الحقيقي وتحتفظ بأمورها الشخصية بعيداً عن الإعلام والأضواء ،وعند سؤالها في خلال لقاء تلفزيوني لقناة الكنانة الكويتية عن زوجها وكانت ردها أن بقيت صامتة.

بثينة الرئيسي الاعمال الفنية

عملت الفنانة والنجمة في دولة الكويت بثينة الرئيسي الكثير من المسلسلات والاعمال الفنية وبالإخص خلال فترة ما بين 2005 – 2010م وهي كما يلي:

مسلسل نقطة تحول

مسلسل آه يا زمن

مسلسل بريق المال

مسلسل بسمة ألم

مسلسل الإمبراطورة

مسلسل ويبقى

مسلسل أحلام لا تعرف الدموع

مسلسل الاختيار الصعب

مسلسل زهور عمري

مسلسل بيت من ورق

مسلسل البارونات

مسلسل هوامير الصحراء

من هو زوج بثينه الرئيسي الحقيقي كما تمتلك النجمة أعداد كبيرة من المتابعين والمعجبين في الوطن العربي على كافة حساباتها الشخصية مثل الانستجرام والفيسبوك وتويتر ومشاركتها لحياتها العملية في المجال الإعلامي والتمثيل لمتابعينها.