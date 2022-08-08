زوج بريتني سبيرز السابق يكشف موقفه مع ابنيهما من صورها العارية

كشف الزوج السابق لنجمة البوب ​​العالمية بريتني سبيرز، أن ابنيهما المراهقين اختارا عدم رؤيتها أو حضور حفل زفافها، بينما زعم أن ولاية والدها التي استمرت 13 عامًا “أنقذتها”.

وأعلن كَيْفَن فِيْدرلاين فِيْ سلسلة من المقابلات الحصرية، سيتم عرض أجزاء منها على قناة ITV الإخبارية هذا الأسبوع، أن ولديه، شون بريستون، 16، وجادن، 15 عامًا، لم يروا والدتهم منذ عدة أشهر، بناءً على طلبها. على الرغم من الشراء، عاشت زوجته السابقة فِيْ قصر بالقرب من منزل عائلة Federline فِيْ لوس أنجلوس.

أكد الزوج السابق لبريتني سبيرز أن طفليها رفضا حضور حفل زفاف والدتها مع سام أصغري الذي أقيم فِيْ يونيو الماضي.

وقال فِيْدرلاين إن فترة وصاية والد بريتني التي استمرت 13 عامًا “أنقذتها”، على حد تعبيره، قائلا إنه اعتذر للطفلين بعد أن نشرت والدتهما صورًا عارية لها خلال معركة الحضانة مع والدها.

وأوضحت “كان علي أن أعتذر لهم عَنّْ الهجمات التي نتجت عَنّْ ذلك، وحاولت أن أشرح لهم أن هذه قد تكون طريقة أخرى كانت والدتهم تحاول فِيْها التعبير عَنّْ نفسها”.

وأضاف “لكن هذا لا ينتقص من حَقيْقَة أن ما فعله بهم كان صعبًا للغاية، ولا أستطيع أن أتخيل شعور المراهق الذي يتعين عليه الذهاب إلَّى المدرسة الثانوية”. كان من الصعب أن أرى ابني يمر بذلك، إنه أصعب شيء اضطررت إلَّى القيام به فِيْ حياتي “.

كسرت نجمة البوب ​​العالمية صمتها رداً على مقابلة زوجها السابق وأعربت عَنّْ أسفها قائلة “من المحزن أن أسمع أن زوجي السابق قرر الحديث عَنّْ العلاقة بيني وبين ابني”.

وقالت عبر Instagram Story “كَمْا نعلم جميعًا، فإن تربية الأطفال فِيْ سن المراهقة ليست مهمة سهلة لأي شخص”.

وتابعت “أعطيتهم كل شيء. مجرد كلمة واحدة هذا مؤلم “.

وختم “أمي قالت لي يجب أن تترك الطفلين لأبيهما”.

كتبت بريتني سبيرز أن الصدمة والشتائم التي تأتي مع الشهرة “لا تؤثر عليّ فقط، بل على أطفالي أيضًا”.

وقالت فِيْ منشور فِيْ وقت مبكر من يوم الأحد “أنا مجرد بشر وقد بذلت قصارى جهدي”.

وأوضحت سبيرز أن زوجها السابق ما كان يجب أن يدلي بتصريحات علنية لأن “كل ما يحدث خارج منزلها لا علاقة له بمنزلها”.

ألقت باللوم على والدها مرة أخرى، قائلة “كنت مسيطرًا ومراقبًا لمدة 15 عامًا تقريبًا”.

واختتمت قائلة “أنا لست متفاجئًا على الإطلاق بسلوكه وأسلوبه فِيْ التعامل مع ما كان عليّ مواجهته”.