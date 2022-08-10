زوج داليا مبارك مسلم ام مسيحي ، لقد تسائل العديد من المتابعين والمعجبين بالفنانة والممثلة السعودية داليا مبارك التي حققت شهرة كبيرة على المستوى العربي لتكون من أكثر الشباب موهبة ، ما جعل التساؤلات تتزايد حول داليا مبارك ومنها هل زوج داليا مبارك مسلم ام مسيحي ، مما اثار ذلك السؤال اهتمام الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتعد داليا مبارك من أجمل الفنانات السعودية ، مما تكرر اسمها في وسائل الإعلام في الأوقات الأخيرة ، تابعوا معنا .

من هي داليا مبارك – ويكيبيديا

اشتهرت الفنانة داليا مبارك باسمها الكامل “داليا مبارك البيشي” بأنها مغنية من أصل سعودي وتحمل الجنسية السعودية. بدأت في دخول عالم الشهرة في عام 2014، بعد أن قدمت عملها الفني الأول، أغنية “Turn the Table”، حيث تمكنت الأغنية من تجاوز عتبة المليون مشاهدة ووصلت إلى نحو 9 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب، وهي يشار إلى أن الأغنية كتبها الأستاذ فايز السعيد الذي قدم داليا لجمهور الوطن العربي وأعطاها كل الوسائل والأساليب التي تدعمها لتحقيق هذه الشهرة العظيمة.

سيرة داليا مبارك

وتمثلت سيرة الفنانة داليا مبارك بالمعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل داليا مبارك البيشي.

تاريخ الميلاد 2 مارس 1991 م.

مكان الميلاد تبوك، السعودية.

العمر الحالي 31 سنة.

الإقامة الحالية دبي، الإمارات العربية المتحدة.

الجنسية سعودي الجنسية.

المهنة مغنية، ممثلة

نوع الغناء موسيقى الخليج.

اللغة الأم العربية.

سنوات النشاط منذ 2010 – حتى الآن.

من هو زوج داليا مبارك – ويكيبيديا

وعرف عن زوج الفنانة السعودية داليا مبارك أن اسمه “هيمي ستاركس”، وهو مواطن أمريكي، لكن المصادر تشير إلى أنه من أصل عربي. كان للزوجين طفلان ولا تتوفر معلومات أخرى عن عمل أو نشاط زوج داليا مبارك.

زوج داليا مبارك مسلم

ديانة زوج داليا مبارك “هايم ستاركس” غير مؤكدة، حيث لا يوجد مصدر موثوق للدين الذي يعتنقه، ولم يعلن عن دينه أبدًا، لأنه قليل الظهور الإعلامي، لكن تجدر الإشارة إلى أن ذكرت بعض المصادر أنه مسلم الآن، لأنه لم يكن مسلما من قبل، ولكن بعد علاقته بالفنانة السعودية، ورغبته في الزواج منها، قرر بعد ذلك إزالة كل العوائق والإسلام، ولكن هذه لا تزال التكهنات بحاجة إلى مصدر موثوق أو على الأقل تصريح رسمي من الفنانة داليا مبارك نفسها.

قصة زواج داليا مبارك

سبق الحديث عن قصة زواج الفنانة داليا مبارك البيشي من الأمريكية إلهام ستاركس من خلال استضافتها في برنامج “المطلع بالعربية” برفقة زوجها الذي ظهر علنًا في برنامج تلفزيوني لأول مرة، وصرحت داليا أن قصة حبهما بدأت من المطار في مصر حيث ذهب إليها وسألها “هل أنت أمريكية” أجابت “نعم”، لكن حسب قوله، شعر أن لهجتها مختلفة وأدرك أنها ليست أمريكية، لكنه لاحظ أن لديها ابتسامة رائعة، وبعد تبادل الأحاديث انجذبا لبعضهما البعض، وبدأت علاقتهما تستمر حتى وصلت إلى نهايتها. زواج.

داليا مبارك انستغرام

الفنانة السعودية داليا مبارك البيشي، لها حساب رسمي على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث تشارك عبر هذا الحساب معظم أخبارها الفنية. مباشرة على حسابها الوحيد في Instagram.

تعرفنا على أهم المعلومات حول زوج داليا مبارك مسلم ام مسيحي ، والتي أصبح اسمها معروفًا في معظم مناطق الخليج العربي، بعد أن قدمت عددًا من الأغاني الناجحة على منصة اليوتيوب وغيرها، الرابط الخاص بحسابها الرسمي على Instagram.