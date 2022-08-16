زوج دلال أبو آمنة الفن جمعَنّْي بها.. والفلسطينيون ليسوا أرقاما

أكد الشاعر والمنتج الفلسطيني عَنّْان العباسي، زوج الفنانة دلال أبو آمنة، أن الشعر الذي ينتجه ليس له غرض تجاري، بل غرض نوعي، لافتاً إلَّى أن آخر أعماله كانت “نحن فلسطينيون”، والتي تم عرضها. على خشبة مسرح مهرجان الفحيص الأردني من خلال زوجته.

وقال العباسي، عبر كاميرا “فوشيه”، إن أول أغنية للفنانة دلال أبو آمنة من إنتاجها بعَنّْوان “قلبي وروحي لك”، بالإضافة إلَّى إنتاجات أخرى فِيْ الفحسي والأمية. ومنها مشروع “يا سيتي”.

وأضاف أنه بالإضافة إلَّى الإنتاج والشعر يمارس الطب، مشيرًا إلَّى أن الطب مهنة تمارس يوميًا، أو أن الفن يولد من ضرورة أو من حالات معينة، وضرب مثالًا على الجمع بين الفن والطب فِيْ لاكورونا. كتب الوباء عَنّْ المسافة والقطيعة بين الأحباء التي خلفها المرض، لذلك هناك بعض الحالات الإنسانية أو الطبية المحددة التي توجه الكتابة.

وأوضح أنه فِيْ بداية عمله اقتصر إنتاجه على فنانين آخرين، لكن فِيْ السنوات الأخيرة كان يعمل وينتج مع الفنانة دلال أبو آمنة.

تحدث عدنان عباس عَنّْ كَيْفَ جمعه الفن بزوجته دلال وليس الطب، حيث روى قِصَّة “ذات يوم سمعت أغنية استمعت إليها وروحي لك كتبتها بصوت دلال. . دون أن نراها، وهنا بدأت القِصَّة المضحكة لمعارفنا الذين اعتقدوا أن من كتب هذه الكلمات هُو رجل عجوز يرتدي نظارة، وكلانا لم يكن يعلم أننا معًا فِيْ مجال الطب والفن، ثم التقينا وتزوجنا “.

وعَنّْ تواجده الدائم مع الفنانة دلال أبو آمنة، قال عَنّْاني إنه دائمًا ما يكون معها إن استطاع، خاصة فِيْ المهرجانات والحفلات الكبيرة.