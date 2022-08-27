من هو زوج زينة المرعبي ويكيبيديا السيرة الذاتية، تعد زينة المرعبي من الشخصيات المعروفة والمشهورة في لبنان، والتي أصبح اسمها ترند عبر منصات التواصل الإجتماعي الفترة الأخيرة وذلك بعد تعرضها الى حادث سير مؤلم جدا مع الفنان جورج الراسي، حيث تفاعل الكثير مع هذا الخبر الصادم جدا، كما وكثرت التساؤلات للتعرف بشكل أكبر على زوج زينة المرعبي وبعض المعلومات الشخصية.

من هي زينة المرعبي ويكيبيديا

تعد زينة المرعبي شخصية لبنانية الجنيية، تعمل ناشطة اجتماعية، تبلغ من العمر 38 سنة، كما ولها تأثير قوي جدا على السوشيال ميديا، حاصة على شهادة الإعلام،متزوجة ولها ثلاثة من الأبناء، وتعتنق زينة المرعبي الديانة المسيحية، وفي الأونة الأخيرة تعرضت الى حادث سير مروع، هي وصديقها الفنان جورج الراسي أدى الى وفاتهم على الفور

من هو زوج زينة المرعبي

بعد الإعلان عن وفاة زينة المرعبي عبر منصات التواصل الإجتماعي كثرت التساؤلات في التعرف على زوج زينة المرعبي، إذ أنها متزوجة ولها ثلاثة من الأبناء، ورغم شهرتها الكبيرة في الساحة الفترة إذ أنها لم تقوم بالبوح على هويه زوجها، وقد تداولت الكثير من الشائعات التي تفيد بأن جورج الراسي هو زوج زينة المرعبي، ولكن كل ما يشاع غير صحيح وعاري عن الصحة.

زينة المرعبي السيرة الذاتية

تعتبر زينة المرعبي، من الشخصيات الناشطة جدا عبر مواقع ومنصات التواصل الإجتماعي، أعلنت وزارة الصحة عن وفاتها في صباح يوم السبت السابع والعشرين من شهر أغسطس مع صديقها جورج الراسي، ما كثرت التساؤلات للتعرف على السيرة الذاتية الخاصة بزينة المرعبي.

الاسم: زينة محمد مقبل المرعبي.

تاريخ الميلاد: 23 يناير كانون الثاني 1984 م.

مكان الميلاد: طرابلس / لبنان.

الجنسية: لبنانية.

تاريخ الوفاة: 27 أغسطس آب 2022.

سبب الوفاة: حادث سير.

العمر عند الوفاة: 38 عامًا.

رغم شهرة زينة المرعبي في الوطن العربي، إذ أن زوج زينة المرعبي لم تكشف عن هويته وهو مجهول الشخصية، تعرضت زينة المرعبي الفترة الأخيرة الى حادث سير أدى الى وفاتها على الفور، هي وصديقها جورج الراسي.