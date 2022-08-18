زوج شهيدة مسجد النور بنيوزيلندا يعفو عن قاتلها لهذا السبب

كشف الحاج فريد أحمد، زوج السيدة حسناء أحمد التي استشهدت في الهجوم على مسجد النور بنيوزيلندا عام 2022، أنه سامح مرتكب الجريمة لأن هذه كانت فرصة لإثبات تعاليم الإسلام.

فيديو | على الرغم من مصيبته، فقد سامح الإرهابي الذي قتل زوجته.

فريد أحمد زوج الشهيد كانت فرصة لإظهار التعاليم الصحيحة للإسلام. وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم شديد الإيذاء فكان رده “اللهم اغفر لشعبي، فإنهم لا يعلمون”. # حاجه_شهد_المسجد#الإخبارية pic.twitter.com/CcwkbulGrb

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 17 أغسطس 2022

إظهار تعاليم الإسلام.

وقال فريد، متحدثا لقناة “الإخبارية”، إنه أصدر عفوا عن مطلق النار في مسجد النور النيوزيلندي الذي قتل زوجته، معتبرا أنها كانت فرصة لإثبات تعاليم الدين الإسلامي، باعتبار أن الإسلام يتعلق بالسلام. والمسلمون سفراء السلام.

وأضاف “خاصة في العالم الغربي لأنهم يعيشون فيه منذ فترة طويلة. وهناك الكثير من سوء الفهم حول الإسلام، والبعض يربط رجال الإسلام بالإرهاب أو بالعنف، لذلك أردت أن أظهر تعاليم الإسلام الصحيحة، وهو أنه رحمة للعالمين “.

أتباع النبي

وأشار إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعرض للإيذاء الشديد وأراد الكفار قتله، لكنه رفض حتى معاقبتهم وقال اللهم اغفر لشعبي لأني أفعل. لا أعرف. ”، لذلك فكرت وهذا ما سأفعله حقًا لكوني من أتباع النبي محمد.

وأشار “أريد أن أفعل القليل، وأريد أن أظهر رحمة الإسلام وتسامحه”.