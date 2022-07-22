زوج صباح الجزائري السيرة الذاتية ، لقد تسائل العديد من الافراد من المعجبين بالفنانة صباح الجزائري حول التعرف على المعلومات الشخصية الخاصة بها كغيرها من الفنانين والمشاهير ، وتعتبر النجمة صباح الجزائري منأكثر الشخصيات التي ذاع صيتها في الفترة الاخيرة ويتم السؤال عن ذلك عندما تكون من الأشخاص ذو الشهرة الكبيرة والواسعة وتعد من الافر اد الذين يهتمون بالجمال وصولاً لعناصر النموذج المثالي لشخصيتها ، فمن هو زوجها ، تابعوا معنا .

ويكيبيديا الصباح الجزائرية

صباح الجزائري ممثلة سورية تبلغ من العمر 67 عامًا. ولدت في دمشق في 23 كانون الثاني 1955 م. هي الشقيقة الصغرى للنجمة سامية الجزائري عضو نقابة الفنانين السوريين. بدأت مسيرتها الفنية منذ عام 1973. وشهدت تلك المسيرة فترة تقاعد مؤقت، حاصلة على بكالوريوس في التمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحية، والتي تميزت عن أقرانها في أنها لم تستغرق وقتًا طويلاً قبل أن تصل إلى النجومية.

سيرة صباح الجزائرية

تعتبر صباح الجزائري من نجمات الدرجة الأولى في الدراما السورية، وكانت نجمة طوال مشاركتها الفنية، لذا قامت بدور البطولة في دور الفتاة، الزوجة، الأم، الرجل العجوز، وغيرها. .

الاسم والنسبة صباح الجزائري – باللغة الإنجليزية “صباح الجزائري”.

اسم الأب محمد الجزائري.

اسم الأم غير معروف.

الاسم المستعار سندريلا الشاشة السورية.

تاريخ الميلاد 23 يناير 1955 م.

مكان الميلاد دمشق – سوريا.

مكان الإقامة الحالي دمشق، العاصمة السورية.

العمر 67 سنة.

الجنسية سوري الجنسية.

الدين والمعتقد الإسلام.

الحالة العائلية متزوج.

عدد الاطفال ثلاثة ابناء.

المؤهلات العلمية بكالوريوس في التمثيل.

علما الأم معهد دمشق العالي للفنون المسرحية – جامعة دمشق.

اللغة الرسمية العربية – لهجة سورية.

المهنة ممثلة.

سنوات العمل بدأت صباح الجزائري مشوارها الفني منذ عام 1973 حتى يومنا هذا.

من هو زوج صباح الجزائرية ويكيبيديا

زوج صباح الجزائري هو رجل الأعمال اللبناني رباح التقي، ويقدر أنه في السبعينيات من عمره، مثل زوجته. لم تنحسر المشاعر التي تربطهم. نجد دائمًا أن كلاهما يغازل بعضهما البعض أمام الجمهور. نتج عن زواج التقوى والجزائري ثلاثة أبناء (الممثلة والمخرجة رشا – كرم – طريف).

أول زوج جزائري صباح

وتشير بعض المصادر الفنية المطلعة إلى أن الجزائرية تزوجت مرتين، حيث زعمت أن هناك علاقة سرية غير معلن عنها مع الفنانة السورية الشهيرة دريد لحام، ومن ناحية أخرى أشارت بعض المصادر إلى أن العلاقة بين الطرفين توقفت عند اليوم. حدود الإعجاب والحب بعد أكثر من تعاون فني، ولم تصل إلى أكثر من ذلك، وهو ما لم يؤكده أو ينفيه المتورطون، سواء كان حبًا أو خطوبة، لكن من المعروف أن الجزائري قد ارتبط إلى رباح التقي منذ عام 1982 حتى يومنا هذا.

منشأ صباح جزائري

ويتساءل بعض المتابعين عن أصل صباح الجزائري، خاصة أنها تحمل لقب الجزائري، لاعتقادها بأنها من أصل جزائري، مع العلم أن سوريا تحتضن الكثير من المواطنين السوريين من أصل جزائري “أتباع المقاتل عبد القادر آل. – الجزائري “التي اختارت الهجرة إلى سوريا بعد أن صدر قرار النفي عليه، لكنها في الحقيقة صباح الجزائري من أصل سوري وجنسية، وتنحدر من عائلة دمشقية مسلمة معروفة، ولقبها آل. -جزازري مجرد لقب.

صباح الجزائرية انستغرام

تمتلك صباح الجزائري حسابها الرسمي الخاص على منصة إنستجرام، يليها ما يقرب من 900 ألف متابع من جميع أنحاء الوطن العربي، وتعتبر صباح الجزائري من الشخصيات النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي. و أولادها و يمكنكم زيارة انستجرام صباح الجزائري و متابعة أخبارها و أخبارها مباشرة “”.

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