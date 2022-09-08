زووم كأس لوسيل| نجم الهلال يقهر “تونسي” الزمالك وصدمة للدوسري

غدا مساء الجمعة سيشهد ملعب لوسيل مواجهات استثنائية على مستوى اللاعبين، حيث يلتقي عبد الله المعيوف وحارس مرمى الزمالك محمد عوض وأيقونة الهلال سالم الدوسري وأحمد سيد زيزو ​​والثنائي الأجنبي أوديون إيغالو والتونسي سيف. الدين الجزيري.

وينصب التركيز على استاد لوسيل الذي سيستضيف الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفِيْن، والزمالك بطل الدوري المصري، فِيْ مواجهة تبشر بالكثير لكأس سوبر لوسيل فِيْ قمة عربية بنكهة المونديال. .

وتقام مباراة الهلال والزمالك على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة وهُو أحد الملاعب التي ستستضيف مباريات مونديال 2022.

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ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والزمالك فِيْ تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، 9 مساءً بتوقيت السعودية وقطر فِيْ كأس السوبر لوسيل.

“سعودي سبورت” يستعرض “زووم الهلال والزمالك” حول كأس سوبر لوسيل من خلال الإنفوجرافِيْك التالي.

المعيوف مقابل عوض

شارك حارس المرمى عبد الله المعيوف مع الهلال فِيْ موسم (2022-2022) فِيْ 41 مباراة، واستقبلت شباكه 38 هدفا وحافظ على نظافة شباكه فِيْ 15 مباراة.

من جهته، لعب المصري محمد عوض، حارس الوحدة السابق، 22 مباراة مع الزمالك الموسم الماضي، واستقبلت شباكه 13 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه 12 مرة.

تبلغ قيمة محمد عوض 400 ألف يورو، أي أكثر من أربعة أضعاف القيمة السوقية لعبد الله المعيوف الذي بلغ 90 ألف يورو.

ايغالو ضد الجزيري

اجتاح أوديون إيغالو مهاجم الهلال نظيره الزمالك فِيْ كل شيء عدا صنع الأهداف، حيث سجل النيجيري ثلاث مرات أمام التونسي، وتفوق عليه فِيْ قيمته السوقية التي بلغت 2.8 مليون يورو، مقابل مليون يورو. يورو لرأس الحربة التونسي.

وخاض إيغالو الموسم الماضي 41 مباراة، نجح فِيْها فِيْ المساهمة بـ34 هدفا، وسجل 30، وأحرز 4 أهداف، فِيْما ساهم الجزيري بـ 18 هدفا، وسجل 10، و 8، فِيْ 35 مباراة.

سالم مقابل زيزو

يتفوق المصري أحمد سيد زيزو ​​، أيقونة الفريق الكروي الأول لنادي الهلال، فِيْ الفاعلية على المرمى المقابل، حيث ساهم نجم الزمالك بـ 37 هدفًا فِيْ 37 مباراة، بمعدل هدف واحد فِيْ المباراة الواحدة.

وشارك زيزو ​​فِيْ 37 مباراة الموسم الماضي وسجل 21 هدفا وسجل 16 هدفا فِيْما لعب سالم 31 مباراة وسجل 15 وسجل 6.

سالم الدوسري يتفوق على زيزو ​​من حيث القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمة نجم الهلال 2.8 مليون يورو، مقابل 2 مليون يورو لجناح الزمالك.

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