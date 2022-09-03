زووم| كورنادو “يتألق” فِيْ ليلة سقوط الاتحاد أمام الاتفاق

وخسر الاتحاد نقطتين فِيْ طريقه إلَّى صدارة دوري الروشن السعودي، بعد تعادله مع الاتفاق، فِيْ مباريات الجولة الثانية من البطولة.

فرض الفريق الكروي الأول لنادي الاتفاق التعادل السلبي على مضيفه الاتحاد، فِيْ ختام مباريات الجولة الثانية من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلَّى 4 نقاط فِيْ المركز السادس فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، فِيْما رفع الاتحاد رصيده إلَّى نقطة واحدة فِيْ المركز الحادي عشر.

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أرقام كورونادو مقابل صفقة

كورونادو لعب ضد الاتحاد والاتفاق برمته، ولم يسجل أو يصنع أي هدف، ولم يضرب أي كرة على المرمى.

أضاع كورونادو الكرة 63 مرة، بنسبة تمرير صحيحة 70٪، ولم ينفذ أي مراوغات، حيث صنع 4 فرص لزملائه خلال المباراة.

حقق نجم الاتحاد 4 تدخلات من أصل 7 فِيْ المباراة وحصل على تقييم 7.6

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