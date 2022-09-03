زووم| هدف النابت يقتل أحلام النصر فِيْ اللحظات الأخيرة

وقاد سميحان النابت لاعب نادي التعاون فريقه للفوز على النصر بنتيجة 1-0 فِيْ الجولة الثانية من دوري روشان السعودي للموسم الرياضي 2022-2023.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلَّى 6 نقاط فِيْ المركز الثالث فِيْ ترتيب دوري المحترفِيْن، فِيْما تجمد رصيد النصر عَنّْد 3 نقاط فِيْ المركز التاسع.

وتمكن النابت من تسجيل الهدف التعاوني الوحيد فِيْ المباراة فِيْ الدقيقة 12 من المباراة، بعد أن أشار إليه الحارس ديفِيْد أوسبينا ووضعه على يساره.

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– ماذا قدم المصنع فِيْ مواجهة الانتصار

لعب النابت المباراة بأكَمْلها، وضرب الكرة مرة واحدة فِيْ المرمى، وسجل خلالها الهدف الوحيد فِيْ المباراة.

كَمْا لمس الكرة 40 مرة خلال المباراة، ووصلت تمريراته الصحيحة إلَّى 62٪، ولم ينفذ أي مراوغات.

واستطاع النابت أن يصنع فرصتين خلال المباراة كَمْا حقق 4 تدخلات من أصل 6 فِيْ المباراة، وبلغ تقييمه فِيْ المباراة 7.6.

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