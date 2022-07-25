زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات بمصر.. النقل تحدد المَوعِد

كشف وزير النقل المصري، كامل الوزير، عَنّْ قرار تم اتخاذه برفع أسعار تذاكر المترو والقطارات اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل.

وأضاف، فِيْ تصريحات صحفِيْة، أن الأمر بانتظار موافقة مجلس النواب ورئيس الجمهُورية.

وقال وزير النقل، خلال مقابلة مع قناة إم بي سي مصر، إن الزيادة ستكون محدودة.

وأضاف “ندرس حاليًا معدل زيادة أسعار تذاكر السكة الحديد، وستشمل الزيادة أيضًا مترو الأنفاق، ووفقًا لما قاله” يمكن لأي شخص بخمسة جنيهات – التذكرة – أن يزيد بمقدار جنيه واحد، والذين لديهم سبعة أكثر من جنيه … وهذه ليست نسبة كبيرة “.

وأشار الوزير إلَّى أن الدراسة ستنتهِيْ خلال عشرة أيام، موضحا أن الزيادة فِيْ أسعار التذاكر ستكون فِيْ شهر أغسطس المقبل.

وأضاف الوزير “نحن فِيْ مأزق إما نقترض أو ننقل أسعار التذاكر قليلاً”، مشيراً إلَّى أن ديون الوزارة بلغت 88 مليار جنيه للمصارف و 5 مليارات لوزارة البترول.

زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات

وأشار الوزير إلَّى أن هِيْئة السكك الحديدية تعاني من الاكتظاظ الشديد، مبيناً أن عدد الركاب على الشبكة بلغ خمسة أضعاف ما كان عليه عام 1952، بمعدل مليون مسافر يومياً.

والزيادة التي أعلنها وزير النقل المصري، فِيْ حال تنفِيْذها، هِيْ الرابعة من نوعها خلال 6 سنوات.

زيادة سعر تذكرة المترو 2022

وقررت الحكومة عام 2022 رفع أسعار تذاكر المترو بنسبة 40٪، بحيث تكون قيمة التذكرة 5 جنيهات للرحلات التي لا تتجاوز 9 محطات، بدلاً من 3 جنيهات فِيْ السابق.

و 7 جنيهات مقابل 16 محطة، و 10 جنيهات لاكثر من 16 محطة.