زيادة التموين الجديدة فِيْ مصر.. 8 فئات مستهدفة

قالت وزارة التموين المصرية، اليوم، إن 23 مليون بطاقة تموينية ستستفِيْد من زيادة الدعم لمدة 6 أشهر بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه.

قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين إن الدولة ستتحمل 6 مليارات جنيه قيمة دعم العرض الاستثنائي فِيْ ظل الظروف الحالية.

وقال عبد المنعم إن ملف الأمن الغذائي يستحوذ على اهتمام الحكومة من خلال توفِيْر أموال لتوفِيْر مخزونات استراتيجية فِيْ ظل ارتفاع معدلات التضخم والأزمة العالمية فِيْ أسعار المواد الغذائية على خلفِيْة الحرب الروسية الأوكرانية.

ما هِيْ الفئات المستهدفة لزيادة العرض

أسرة لا يتجاوز دخلها الشهري 2400 جنيه أسرة لا يتجاوز راتبها التقاعدي 1500 جنيه أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي والتضامن والكرامة الأرامل والمطلقات والمعيلات الأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة القصر الذين ليس لديهم عائلة أو دخل ثابت العمال الموسميين والعمال الزراعيين والباعة الجائلين والحرفِيْين الحاصلين على مؤهلات علمية ولا يزالون عاطلين عَنّْ العمل ويبلغ دخلهم الشهري الأقصى 2400 جنيه

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين المصري، إن زيادة الدعم المقدم للفئات الأشد احتياجاً وزيادة الإمدادات ستتم لمدة 6 أشهر، مؤكداً أن التنفِيْذ سيتم خلال الشهر. من أغسطس.

ستبدأ وزارة التموين غدا صرف السلع المدعومة لحاملي بطاقات التوريد ضمن قرارات شهر أغسطس المقبل، وسيكون الصرف حسب قيمة الدعم المخصص لكل فرد مسجل بالبطاقة.

أعلنت وزارة التموين المصرية، عَنّْ توسيع منافذ المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع واللحوم لتقديمها للمواطنين بأقل الأسعار لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية فِيْ الأسواق.

استطاعت وزارة التموين خلال الأسابيع الماضية تحقيق ما يقارب 90٪ من الاكتفاء الذاتي من السكر، ليصل المخزون الاستراتيجي إلَّى 7.7 شهر، وتم التعاقد على كَمْيات كبيرة من القمح من عدد من الدول، بإجمالي 660 ألف طن، على عكس العرض المحلي من القمح والذي حقق مخزونا استراتيجيا من القمح يكفِيْ لمدة 7 أشهر لأول مرة فِيْ تاريخه.