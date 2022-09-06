زيادة التموين فِيْ مصر.. الحكومة مستمرة فِيْ الصرف و5 سلع إضافِيْة

تواصل الحكومة المصرية صرف الزيادة المقررة فِيْ الإمدادات منذ بداية سبتمبر الجاري بإضافة 5 سلع جديدة.

تصدرت الزيادة فِيْ الإمدادات عمليات البحث على محرك البحث العالمي جوجل، بعد أيام من بدء التبادل، خاصة وأن وزارة التموين والتجارة الداخلية بدأت فِيْ إرسال رسائل على الهُواتف المحمولة لحاملي البطاقات المؤهلين للحصول على دعم إضافِيْ.

وبحسب بيانات حكومية، أرسلت وزارة التموين 7 ملايين و 657 رسالة جوال لحاملي البطاقات المؤهلين للحصول على دعم إضافِيْ معتمد من الحكومة.

وفِيْ وقت سابق شددت وزارة التموين على تسجيل الهاتف المحمول على البطاقة التموينية لتسهِيْل التواصل مع حاملي البطاقة وتحديث البيانات.

أتاحت وزارة التموين معرفة أهلية حاملي البطاقات لزيادة التوريدات الاستثنائية التي وافقت عليها الحكومة بموجب توجيهات الرئاسة المصرية الشهر الماضي، من خلال تبادل الخبز.

دعم زيادة التفاصيل

حددت وزارة التموين زيادة فِيْ الدعم على البطاقة التموينية بمقدار 100 جنيه للبطاقات التموينية التي تشمل أسرة واحدة، بينما سيتم صرف 200 جنيه إضافِيْة لبطاقة تضم عائلتين، بينما سيتم صرف 300 جنيه إضافِيْة للبطاقات التموينية. التي تشمل 3 عائلات أو أكثر.

وسيتم صرف الزيادة فِيْ الحصص التموينية لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من سبتمبر الجاري، وفقًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فِيْ إطار إجراءات الحماية الاجتماعية.

ضخ سلع جديدة فِيْ التوريد

أعلنت وزارة التموين عَنّْ إدراج 6 سلع ضمن البطاقة التموينية وهِيْ السمن والدقيق المعبأ والطحينة والتونة والمربى، ليرتفع عدد السلع التي يمكن لحاملي البطاقة التموينية صرفها إلَّى 30 سلعة.

أسعار السلع بالبطاقات التموينية

حددت وزارة التموين أسعار السلع بخصوماتها، وفق ما تقرر، وكانت الأسعار على النحو التالي

كيلو السكر المعبأ 10.5 رطل

كيلو أرز معبأ 10.5 جنيه

نصف كيلو عدس بسعر 11 جنيها

نصف كيلو فول معلب بسعر 7.50 جنيه

40 جرام شاي بسعر 3.50 جنيه

300 جرام صوص بسعر 4.75 جنيه

جبنة تتراباك 250 جرام بسعر 7 جنيهات

جبنة تتراباك 500 جرام بسعر 13 جنيها

800 جرام مسحوق اتوماتيك بسعر 17.50 جنيه

مسحوق اليد العادي 800 جرام بسعر 10.50 جنيه

125 جرام صابون غسيل بسعر 2.25 جنيه

125 جرام صابون تواليت بسعر 5.50 جنيهات

حليب مجفف 125 جرام بسعر 20 جنيها

خل 5٪ 900 مل السعر 4.25 جنيه

زيت مخلوط 0.8 لتر سعره 23 جنيها

400 جرام مكرونة بسعر 5.25 جنيه

800 جرام مكرونة بسعر 10.50 جنيه

كيس يحتوي 300 جرام ملح طعام بسعر 1 جنيه

كيس من صابون الأطباق 80 جرام سعره 2 جنيه

بسكويت يو يو، سادة السعر 1 جنيه

بسكويت يو يو وورق مقابل 2 جنيه

بسكويت غدا سعره 3 جنيهات

بسكويت بو سعره 3 جنيهات

كيلو الطحين المعبأ سواء ورقى او بلاستيك يكلف 11 جنيها

كيس من 140 جرام من الطحينة البيضاء بسعر 2 جنيه

140 جرام تونة مبشورة مقابل 12 رطلاً

350 من المربى مقابل 14 جنيها

سمن نباتي 800 جرام سعره 24 جنيه