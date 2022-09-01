زيادة الحد الأدنى للأجور.. كَيْفَ سيستفِيْد المواطن المغربي

مع الآمال فِيْ التغلب على مصاعب ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب الأزمات العالمية وظاهرة التضخم، يتطلع المغاربة إلَّى زيادة الأجور والأجور.

بدأ المغرب فِيْ تطبيق زيادة فِيْ الحد الأدنى للأجور فِيْ القطاعين العام والخاص، بعد اتفاق تم توقيعه فِيْ مايو الماضي مع النقابات الكبرى ونقابة أصحاب العمل.

6٪ فِيْ القطاع العام و 10٪ فِيْ القطاع الخاص

وبحسب بيان صادر عَنّْ الحكومة المغربية، فإن الحد الأدنى للأجور فِيْ القطاع العام سيرتفع بنسبة 6٪ إلَّى 3500 درهم (331 دولارًا) كبديل عَنّْ 3300 درهم حاليًا (312 دولارًا).

أما بالنسبة للقطاع الخاص. وبلغت الزيادة 10٪، علما أنه سيتم تطبيقها على مرحلتين للعاملين فِيْ القطاع الصناعي والتجاري، الأولى بنسبة 5٪، ابتداء من سبتمبر الجاري، و 5٪ فِيْ سبتمبر من العام المقبل.

الحد الأدنى للأجور فِيْ القطاع الخاص بالمغرب قبل الزيادة هُو 2638 درهم (249) بعد الضريبة.

مكاسب اقتصادية

فِيْ القطاع الزراعي، سيرتفع الحد الأدنى للأجور البالغ 2301 درهمًا (217 دولارًا) بنسبة 10٪ اعتبارًا من سبتمبر 2022.

تم تأجيل تنفِيْذ الزيادة فِيْ الحد الأدنى للأجور للعاملين فِيْ قطاع السياحة إلَّى يناير 2023، وبرر مصطفى بيتاس المتحدث الرسمي للحكومة المغربية هذا القرار بتأثير القطاع فِيْ السنوات الأخيرة بسبب جائحة كورونا.، والتي لا تزال بحاجة إلَّى الشفاء.

وسبق أن رفع المغرب الحد الأدنى للأجور بنسبة 10٪ لمدة عامين فِيْ 2022.

وقالت الحكومة إن “هذه الزيادات ستدعم القوة الشرائية للمواطنين رغم الظروف الصعبة وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على القدرات المالية للدولة”.

الامتصاص “النسبي” لتضخم الأسعار

وتتزامن الزيادات الجديدة مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود مما أثر على القوة الشرائية للمواطنين. ارتفع معدل التضخم فِيْ يوليو الماضي بنسبة 7.7٪، وهُو أعلى مستوى منذ عام 1995.

يتوقع المغرب أن يسجل الطلب المحلي تباطؤًا ملحوظًا خلال عام 2022، حيث لن تتجاوز وتيرته 1.3٪، وسط توقعات بانخفاض وتيرة نمو استهلاك الأسر إلَّى حوالي 1.6٪، والتي ستنخفض مساهمتها فِيْ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلَّى حوالي 0.9. نقطة عام 2022 مقابل 4.8 نقاط عام 2022. نتيجة تراجع دخل الأسر وخاصة الفلاحين وتراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مقارنة بالزيادات الكبيرة المسجلة خلال العامين الماضيين.

كَمْا سيتأثر الاستهلاك المنزلي بالارتفاع القوي فِيْ أسعار الطاقة، الأمر الذي سيؤدي إلَّى ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية الأخرى، الأمر الذي سيؤدي إلَّى انخفاض القوة الشرائية للأسر بنحو 1.5٪ فِيْ عام 2022، مقارنة بـ بنسبة 1.1٪ كَمْعدل نمو سنوي للفترة 2015-2022، بحسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط الصادرة فِيْ تموز 2022.

يتوقع بنك المغرب أن لا يتجاوز النمو هذا العام 1٪ نتيجة تراجع القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنحو 13.5٪ وتداعيات الأزمة الأوكرانية، فِيْما تشير توقعات الحكومة إلَّى أنها ستحقق 1.5٪. .

فِيْ يوليو الماضي، أشارت توقعات الحكومة إلَّى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي فِيْ عام 2022 ليصل إلَّى معدل 1.3٪. بلغ معدل النمو 7.9٪ فِيْ عام 2022. ومن المتوقع أيضًا أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلَّى 3.7٪ فِيْ عام 2023.

من ناحية أخرى؛ ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم فِيْ المغرب إلَّى 4.9٪ خلال عام 2022، بينما من المتوقع أن ينخفض ​​هذا المعدل إلَّى 0.8٪ فِيْ عام 2023.