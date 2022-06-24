زيادة الطول بعد البلوغ 10 نصائح لزيادة الطول بعد البلوغ

زيادة طولك بعد سن البلوغ – إذا قيل لك أنه من المستحيل زيادة طولك بعد بلوغك، فإليك بعض النصائح حول كيفية زيادة طولك بعد سن البلوغ.

1. كل جيدا

التغذية المشتقة من الغذاء هي أساس كل ما هو جيد في الجسم بما في ذلك زيادة الحجم. النظام الغذائي المتوازن هو وسيلة أكيدة لتثبيت هرمونات النمو في الجسم وتجديد الخلايا المفقودة.

فيما يلي بعض الفيتامينات والمعادن الموجودة في الأطعمة التي من المؤكد أنها تعزز النمو

الكالسيوم

فيتامين د

فيتامين ب 1

الزنك

الفوسفور

2. زيادة الطول بعد البلوغ احرصي على تناول الفطور

يقع الكثيرون ضحية الاعتقاد بأن تخطي وجبة الإفطار يساعدك على أن تصبح أقل نحافة. تأكد من تناول وجبة فطور صحية كل صباح، فهي تقطع شوطًا طويلاً في زيادة التمثيل الغذائي في الجسم مما يزيد من طولك.

3. التمرين

التمارين البسيطة التي تمد عضلاتك هي المفتاح لزيادة الطول. هذه طريقة مناسبة أخرى لزيادة الطول بعد البلوغ. يعد الوقوف على أطراف أصابع القدم والقفز وممارسة اليوجا أمرًا ضروريًا في نظامك اليومي.

4. زيادة الطول بعد البلوغ النوم

الحصول على قسط كافٍ من النوم ضروري لزيادة الطول. هذا لأن هرمون النمو المسؤول عن النمو في الطول ينتج في الجسم أثناء النوم، مع 8 إلى 10 ساعات من النوم، يتم تجديد جميع الأنسجة بحيث تكون في أفضل حالاتك في اليوم التالي.

5. التمرين

هل لاحظت ارتفاع لاعبي كرة السلة والسباحين يعود الفضل إلى الرياضة التي يشاركون فيها. بصرف النظر عن هذا، فإن بعض الأنشطة الرياضية التي يمكن أن تجعلك تنمو أطول هي البيسبول وفنون الدفاع عن النفس والتنس وكرة الريشة وركوب الدراجات.

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6. لا تأكل

يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى إبطاء عملية الهضم، مما يجعل من الصعب على جسمك امتصاص العناصر الغذائية اللازمة بكفاءة. إنها عقبة أمام نموك في الطول. تناول 6 وجبات صغيرة بدلا من 3.

7. زيادة الطول بعد البلوغ اشرب الكثير من الماء

ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء كل يوم تقضي على جميع السموم من الجسم، مما يجعل الخلايا أكثر نشاطًا.

8. تأكد من أنك في وضع رأسي

يؤدي الترهل إلى إعاقة خصرك بالضغط على الحبل الشوكي. الحفاظ على وضعية مستقيمة مع الرأس والعمود الفقري يقطع شوطًا طويلاً في زيادة طولك.

9. الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الخاص بك

يساهم الحفاظ على وزنك في زيادة جيدة في النمو. السمنة هي عقبة حقيقية أمام تحقيق الحجم الذي تحلم به.

10. الابتعاد عن “الأشياء السيئة”

يتسبب التدخين والشرب في الكثير من الضرر لجسمك بصرف النظر عن التقزم. يعد تجنب الانغماس في هذه العادات أمرًا ضروريًا إذا كنت تريد أن تعيش حياة صحية بخصر أكبر وجسم أنظف.