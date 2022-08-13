زيادة المساحة الخضراء بالخبر لأكثر من 2.2 مليون م2

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 م، أعمال تشجير وزراعية وتوسيع رقعة المسطحات الخضراء والأشجار بمحافظة الخبر، مما رفع إجمالي المساحات الخضراء في الخبر. إلى 2،211،000 متر مربع.

زرعت 4250 شجرة

وشملت الأعمال زراعة 4250 شجرة في مختلف الشوارع والحدائق والساحات والطرق، وزراعة أكثر من 140 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء في المسطحات الخضراء الجديدة والساحات ورؤوس الجزر والتقاطعات.

أخبار خضراء

تأتي هذه الأعمال ضمن مبادرات “الخبر الخضراء” و “المشرق الأخضر”، والتي تتماشى مع مبادرة “المملكة العربية السعودية الخضراء”، وجهود البلدية لمضاعفة عدد الأشجار والمساحات الخضراء في الخبر لتحسين الجودة. الحياة وإضفاء الطابع الإنساني على المدينة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.