زيادة الوظائف الممنوعة على الوافدين.. السعودية تُعلن 6 قرارات جديدة لتوطين المهن

كشف وزير التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ، أحمد الراجحي ، اليوم ، عن قائمة تضم عددًا من القرارات الجديدة التي من شأنها أن تخدم برنامج السعودة. ومن خلال هذه القرارات تم توطين عدد من المهن في مختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية ، لتكون متاحة لأبناء المملكة فقط. لن يُسمح للوافدين من العمالة الوافدة بالعمل ، وكان الراجحي قد نشر اليوم ، خلال الساعات الماضية ، على حسابه في تويتر ، مدونته ، يعلن فيه القرارات التي اتخذها.

السعودية تعلن تأميم هذه المهن

كتب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة ، أحمد الراجحي ، عبر حسابه الرسمي على تويتر ، “اليوم أصدرنا 6 قرارات لتوطين عدد من المهن النوعية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية والقطاع الصحي والقطاع الصحي. نشاط التفتيش الدوري للمركبات ومنافذ البيع في عدد من الأنشطة المهمة ”بحسب وزير الموارد البشرية. وتهدف القرارات التي تم الكشف عنها مؤخراً إلى توفير المزيد من الوظائف وفرص العمل لأبناء وبنات المملكة بما يعزز مشاركتهم في تنمية اقتصاد بلادهم.

كما لم يفصح الوزير عن أعداد المستفيدين من هذه الوظائف ، ولا حتى موعد تنفيذ القرار ، وتحاول المملكة من خلال قراراتها بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص ، زيادة فرص العمل. بالنسبة لأبنائها ، وبالتالي خفض معدل البطالة ، خاصة بين فئة الشباب في الدولة التي تحاول الوصول بحلول عام 2030 ، سترتفع إلى 7٪ ، بعد أن كانت 13٪ في عام 2016 ، تاريخ بدء خطة التوطين.

ابرز تفاصيل قرارات (6) بتأميم عدد من المهن والأنشطة. # توطين_الثروة pic.twitter.com/xvAqheqm7C – وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (HRSD_SA) 22 يونيو 2022

وكان لقطاع التجزئة الحصة الأكبر من بين القطاعات التي تم توطين وظائفها في الفترة الأخيرة ، حيث اشتملت قرارات التوطين على وظائف “بيع الدراجات النارية والسيارات ، وظائف البيع داخل الملابس الجاهزة وملابس الأطفال ، البيع داخل متاجر مستلزمات الرجال ، البيع داخل متاجر الأدوات المنزلية ، والبيع داخل متاجر الأثاث “. المكتب والمنزل “، بالإضافة إلى وظائف المبيعات والوظائف المختلفة الأخرى داخل” متاجر الساعات ، والمتاجر الكهربائية والإلكترونية ، ومحلات النظارات ، ومحلات الحلويات ، ومخازن الأجهزة ، والمعدات الطبية ، ومخازن مواد البناء والتشييد ، ومخازن قطع غيار السيارات “من بين الوظائف التي تم توطينها وفقا للقرارات الأخيرة التي أعلنها وزير الموارد البشرية والتنمية في المملكة العربية السعودية.