زيادة جديدة فِيْ أسعار سيارات بيستون فِيْ مصر

أعلنت شركة مصر حلوان للسيارات وكيل بيستون الصيني فِيْ مصر، عَنّْ زيادة أسعار سيارات Bestune المعروضة فِيْ السوق المصري.

بلغت الزيادة الجديدة فِيْ أسعار السيارات الصينية فِيْ مصر 90 ألف جنيه، والتي جاءت ضمن عدة زيادات أعلنتها شركات السيارات العاملة فِيْ مصر بداية الشهر الجاري، بسبب تباطؤ عمليات الاستيراد وتشديد إجراءات الدخول إلَّى مصر. بلد.

سعر بيستون تي 33 موديل 2022

إن Bestune T33 – T33 عبارة عَنّْ سيارة كروس أوفر صغيرة تحت السيارة المدمجة، تعمل بمحرك 1600 سي سي بقوة 112 حصانًا وعزم 155 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيكي Aisin بست سرعات.

الفئة الأولى فاخرة بسعر 470 ألف جنيه بدلاً من 385 ألف جنيه، والفئة الثانية بريميوم من (Bestune T33 – T33) جاءت بقيمة 495 ألف جنيه بدلاً من 415 ألف جنيه.

سعر المكبس T55 2022

Bastion T55 هِيْ سيارة مدمجة كروس أوفر، والتي تأتي بمحرك توربو 1500 سي سي بقوة 169 حصان وعزم دوران أقصى يبلغ 258 نيوتن متر، مع ناقل حركة DCT WET بـ 7 سرعات.

سعر الفئة الأولى Bestune T55 Deluxe 563 ألف جنيه بدل 490 ألف جنيه

ويبلغ سعر الفئة الثانية Bestune T55 Premium 596 ألف جنيه بدلًا من 510 آلاف جنيه

سعر الفئة الثالثة Bestune T55 Premium Plus 615 ألف جنيه بدل 530 ألف جنيه

سعر Bestune T77 Pro 2022

إن Pestion T77 Pro عبارة عَنّْ كروس أوفر كبير الحجم، يأتي بمحرك توربو سعة 1500 سم مكعب بقوة 169 حصانًا وعزم دوران 258 نيوتن متر، والمحرك متصل بناقل حركة DCT WET بـ 7 سرعات.

سعر الفئة الأولى كَمْفورت 564 ألف جنيه بدلًا من 495 ألف جنيه

سعر الفئة الثانية ديلوكس 597 ألف جنيه بدلاً من 515 ألف جنيه

سعر الفئة الثالثة بريميوم 635 ألف جنيه بدلاً من 555 ألف جنيه

سعر Bestune B70 2022

Bastion B70 هِيْ سيارة سيدان متوسطة الحجم تأتي أيضًا بمحرك توربو سعة 1.5 لتر ينتج 169 حصانًا و 258 نيوتن متر من عزم الدوران، والمحرك متصل بناقل حركة DCT WET بسبع سرعات.